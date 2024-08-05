İtfaiye ekibine saldırı jandarma ateş açtı. Yangına müdahale ediyorlardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İtfaiye ekibine saldırı jandarma ateş açtı. Yangına müdahale ediyorlardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, samanlıkta çıktıktan sonra eve sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine 15 kişilik grup saldırdı. Saldırganlar, olay yerine gelen jandarmanın uyarı ateşi açmasıyla kaçarken, yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Sarıpınar Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yanındaki eve sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen samanlık yangını ile alevlerin sıçradığı eve müdahale başlattı.

Bu arada çevrede toplanan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinden kendilerine de hortum verilmesini istedi. Ancak, bu isteklerinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını belirten itfaiye görevlileri ile mahalle sakinleri arasında tartışma yaşandı. Yaklaşık 15 kişilik grup, yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye personeline saldırdı.
Yaşanan arbede ise olay yerinde bulunan jandarma görevlilerinin havaya uyarı ateşi açmasıyla son buldu. Öfkeli kalabalık kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yangın ise itfaiye görevlilerinin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 1 ev ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye görevlileri soğutma çalışmalarına devam ederken, kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için araştırma sürdürülüyor.

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