Merkez Onikişubat ilçesi Karadere Mahallesi’nde kayalık alanda mahsur kalan 5 keçi için ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıklarda sıkışan keçilere halat yardımıyla ulaştı. Yapılan çalışma sonucu 5 keçi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.