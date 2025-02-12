İtfaiye ekipleri ölümden döndü

Kaynak: İHA

Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale etmeye çalışan ekiplerin üstüne sokak üzerinden geçen elektrik hattı düştü. Teller kimseye isabet etmeyince faciadan dönüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 1. Görgülü Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin çatı kısmında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yangına müdahale eden ekiplerin üzerine, sokakta bulunan elektrik hattının telleri düştü. Kıvılcım çıkaran teller sokağı aydınlatırken, korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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