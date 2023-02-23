İtfaiye eri yangına giderken kalbine yenildi 

İHA'nın haberine göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kestel İtfaiye Grubu'nda görevli itfaiye eri, Ahmet Yüksel, yangına müdahaleye giderken itfaiye aracında kalp krizi geçirdi. Ekip arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan 26 yıllık itfaiye eri evli ve 2 çocuk babası Yüksel, kurtarılamadı.

Ahmet Yüksel için Kestel İtfaiye Grubu binasında tören düzenledi. Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Genel Sekreter Ulaş Akhan, İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed Emin Tarım ve Yüksel’in çalışma arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Başkan Vekili Çelik, 11 ili etkileyen deprem bölgesinde özveriyle çalışan itfaiye teşkilatının bir mensubunu kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi. Çelik, Ahmet Yüksel’in Allah rahmet dileyerek sevenlerine ve itfaiye teşkilatına baş sağlığı diledi.

Helallik alınmasının ardından Yüksel’in cenazesi, Beşevler Camii’nde kılınan namazın ardından Kestel Mezarlığı’nda toprağa verildi.