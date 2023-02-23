23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İtfaiye eri yangına giderken kalbine yenildi 

Bursa’da, yangına müdahaleye giderken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren itfaiye eri Ahmet Yüksel (55), son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 18:00
Takip Et

İtfaiye eri yangına giderken kalbine yenildi 

İtfaiye eri yangına giderken kalbine yenildi 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kestel İtfaiye Grubu'nda görevli itfaiye eri, Ahmet Yüksel, yangına müdahaleye giderken itfaiye aracında kalp krizi geçirdi. Ekip arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan 26 yıllık itfaiye eri evli ve 2 çocuk babası Yüksel, kurtarılamadı.

Ahmet Yüksel için Kestel İtfaiye Grubu binasında tören düzenledi. Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Genel Sekreter Ulaş Akhan, İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed Emin Tarım ve Yüksel’in çalışma arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. 

Törende konuşan Başkan Vekili Çelik, 11 ili etkileyen deprem bölgesinde özveriyle çalışan itfaiye teşkilatının bir mensubunu kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi. Çelik, Ahmet Yüksel’in Allah rahmet dileyerek sevenlerine ve itfaiye teşkilatına baş sağlığı diledi.

Helallik alınmasının ardından Yüksel’in cenazesi, Beşevler Camii’nde kılınan namazın ardından Kestel Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
1
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
2
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
3
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
4
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
5
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
6
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
7
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿YSK'den Elazığ Güneykent Mahallesi muhtarlık seçimleriyle ilgili karar
﻿YSK'den Elazığ Güneykent Mahallesi muhtarlık seçimleriyle ilgili karar
﻿YSK'den Elazığ Güneykent Mahallesi muhtarlık seçimleriyle ilgili karar
﻿Erdoğan Garibaşvili ile görüştü
﻿Erdoğan Garibaşvili ile görüştü
﻿Erdoğan Garibaşvili ile görüştü
﻿6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi 
﻿6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi 
﻿6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi 
﻿Adriano Antalyaspor'u FIFA'ya şikayet edecek
﻿Adriano Antalyaspor'u FIFA'ya şikayet edecek
﻿Adriano Antalyaspor'u FIFA'ya şikayet edecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.