İtfaiye eri yangına müdahale ediyordu! Çatı biranda çöktü

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü Cadde'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Yoğun dumanı gören işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 katlı fabrikanın çatısına çıkarak yangına müdahale eden itfaiye eri Emre T., çatının çökmesiyle alt kata düşerek yaralandı.

Binadan mesai arkadaşları tarafından çıkarılan Emre T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan alevler 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.