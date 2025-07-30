İtfaiye eri yaralı leyleği son anda kurtardı

TOKAT / BAYRAM KALE

Tokat’ın Erbaa ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan GOP Camii’nde yaralı bir leylek bulundu. Caminin sundurmasında tek ayağı olmayan leyleği fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla leyleği bulunduğu yerden almak isterken talihsiz bir an yaşandı. Leylek, tutunamayarak aşağı doğru düşmeye başladı. O sırada görevli bir itfaiye eri, hızlı refleksi sayesinde leyleği havada yakalayarak yere çakılmasını son anda engelledi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlk müdahalesi Erbaa Belediyesi veteriner hekimleri tarafından yapılan leylek, daha sonra belediyeye ait keklik ve sülün üretim çiftliğine götürüldü. Edinilen bilgilere göre, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilecek.