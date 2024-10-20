İtfaiye erinin zor anları! 2 kişi yanmaktan kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
İtfaiye erinin zor anları! 2 kişi yanmaktan kurtuldu

Adıyaman’da alevlerin yükseldiği bir eve müdahale eden itfaiye erleri, evin içinde bulunan iki kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı.

Adıyaman'da, gece geç saatlerde cayır cayır yanan bir evde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2035 Sokak içerisinde bulunan bir binanın en üst katında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın evi kısa sürede sardı. Bu esnada evde bulunan 2 kişi burada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan ise damda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye merdiveni uzatarak kurtardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İtfaiye erinin zor saatleri! 2 kişi yanmaktan kurtuldu

İtfaiye erinin zor saatleri! 2 kişi yanmaktan kurtuldu

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