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İtfaiye şefi uyuşturucu ile yakalandı

Bursa’da düzenlenen narkotik operasyonunda, halen Bilecik Belediyesi’nin İtfaiye Müdürlüğü’nde şeflik görevi bulunan eski Zabıta Müdürü Sali Yılmaz (35) gözaltına alındı. Otomobilinde yapılan aramada 185 gram metamfetamin ele geçirilen Yılmaz, ‘uyuşturucu ticareti’ yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 16:34
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İtfaiye şefi uyuşturucu ile yakalandı

İtfaiye şefi uyuşturucu ile yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik İtfaiye Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan, Bilecik Belediyesi eski Zabıta Müdürü Sali Yılmaz’ın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. Bilecik'ten Bursa'ya gelen, Yılmaz’ın kullandığı yabancı plakalı otomobili takibe alan ekipler, Osmangazi ilçesi Ankara yolu Caddesi üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Yılmaz’ın kullandığı otomobili durduran polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 3 parça halinde 185 gram metamfetamin maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirdi. Kendisini gözaltına alan polis ekiplerine zabıta müdürü olduğunu belirten Sali Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz’ın uyuşturucu ticareti suçundan daha önce de kaydı olduğu öğrenildi.

RÜŞVET OPERASYONUNUN ARDINDAN GÖREVDEN ALINDI

9 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bilecik Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'rüşvet operasyonu'nun ardından CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Bilecik Belediyesi’nde zabıta müdürü olarak görev yapan Sali Yılmaz da, Şahin'in uzaklaştırılması ardından başkanvekili olarak seçilen CHP'li Meclis üyesi Muharrem Tüfekçioğlu tarafından görevinden alındı. Yılmaz, İtfaiye Müdürlüğü kadrosuna 3’üncü derece şef olarak atandı. Hala itfaiye şefliği görevinde bulunan Yılmaz, belediyedeki görevine dönmek için yargıya başvurmuştu. (DHA)

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