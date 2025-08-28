İtfaiye tırda çıkan yangını söndürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, seyir halindeyken alev alan tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Bahçe ilçesi Adana-Şanlıurfa otoyolu Ayran Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolun Gaziantep istikametinde ilerleyen tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine Bahçe itfaiye ekipleri ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında tırda maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

