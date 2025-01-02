İtfaiye uyardı: Baca temizliğini mutlaka yaptırın

Düzenleme: Kaynak: İHA
İtfaiye uyardı: Baca temizliğini mutlaka yaptırın

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, ihmalden kaynaklanan baca yangınlarının devam ettiğini belirterek, baca temizliklerinin yaptırılması uyarısında bulundu. İtfaiye geçtiğimiz yıl toplam 121 bacadan dolayı yangın çıktığını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı havaların soğumasıyla beraber baca yangınında yaşanan artışa dikkat çekti.

İtfaiye uyardı: Baca temizliğini mutlaka yaptırın

2024 yılında Manisa'da temizliği ihmal edilen toplam 121 bacada yangın çıktı. Birçok yangın itfaiyenin müdahalesi ile yayılmadan söndürülürken, bazıları can yaktı. Yunusemre ilçesinde bulunan 2 katlı bir binada bacadan başlayan yangın çatıya yayıldı. İtfaiye ekiplerini müdahalesi ile söndürülen yangında çatı tamamen küle dönerken üst kattaki iki daire ise kullanılamaz hale geldi.

Baca temizliği hayati önem taşıyorBaca temizliği hayati önem taşıyor

"BACA TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN"

Baca temizliğinin önemini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, "Kış mevsiminin başında vatandaşlarımızı baca temizliğinin önemi konusunda bilgilendirdik ve ihmal edilmemesi noktasında uyarılarda bulunduk. Temizlenmeyen bacalar hem zehirlenmelere hem de yangınlara neden oluyor. Son bir ayda yaklaşık 30 baca yangınına müdahale ettik, yıl boyunca müdahale ettiğimiz baca yangını sayısı 121'i buldu. Vatandaşlarımızı sobadan kaynaklı olabilecek yangınlara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" diye konuştu.

İtfaiye uyardı: Baca temizliğini mutlaka yaptırın

İtfaiye uyardı: Baca temizliğini mutlaka yaptırın

İtfaiye uyardı: Baca temizliğini mutlaka yaptırın

İtfaiye uyardı: Baca temizliğini mutlaka yaptırın

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