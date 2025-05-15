İtfaiyeci, ailesini böyle katletmiş! Katilin karanlık planı deşifre oldu!

Yangın, Yeşil Mahalle 372 Sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katında geçtiğimiz 18 Mart günü sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Turgay Gezgin'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının itfaiye personeli Turgay Ahmet Gezgin'in evinde olduğunu belirledi. Yangında Gezgin'in eşi Fatma Gezgin (34), çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) hayatını kaybetti.

"İTFAİYE ERİ VE BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN GÖZALTINA ALINDI"

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından konu ile ilgili olarak yapılan 2 aylık teknik takip sonrasında, konunun şüphelisi olarak Turgay Ahmet Gezgin ve birlikteliği olduğu iddia edilen hemşire F.T isimli kadın takibe alındı. Şüpheli şahıslar bugün saat 03.00 sıralarında yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli şahıs gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

TÜYLER ÜRPERTEN AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Takvim’de yer alan habere göre Katilin, karanlık planı deşifre oldu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Fatma Gezgin'in kulağında hala kulaklık olduğunu görünce ölümlerin karbondioksit zehirlenmesinden olmadığını anladı. Soruşturma başlattı.

Turgay Gezgin’in olayın olduğu gün hemşire olan kız arkadaşı F.T ile sık konuştuğu ortaya çıktı. Konuşmalarda eşi hakkında olumsuz konuştuğu belirlendi.

Polis, yangından 15 gün önce Fatma Gezgin ile çocuklarının evde uyurken doğal gaz kaçağı yaşandığını tespit etti. Kaçağı hissedenin ise kedileri olduğu öğrenildi. Kedi, Fatma Gezgin’in üzerine atlayarak uyandırmaya çalıştı ve böylelikle hayatlarını kurtardı. Doğalgaz teknisyeni ise borunun kendiliğinden patlamadığını çiviyle delindiğini söyledi.

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‘Kahraman itfaiyeci’ olarak anılan Turgay Gezgin’in ruhsal sorunları nedeniyle raporlu olduğu ve buna rağmen işe gittiği öğrenildi. Yangından bir gün önce de veterinere gidip “Hayvanlara derin uyku veren ilaç istiyorum" diyerek eter alıp çocuklarını bayılttığı ve ardından evde yangın çıkardığı tespit edildi. Kameralardan Gezgin’in 9 dakika önce evden çıktığı belirlendi.

Turgay Gezgin, 1 yıldır birlikte olduğu F.T isimli hemşireyle 11 Mayıs’ta nişan yaptığı öğrenildi.