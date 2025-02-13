İtfaiyeci baba, bu kez kilitli kalan oğlunu kurtardı

İtfaiye eri baba Selim Koşar, eşinin araması üzerine oğlunun odada kilitli olduğunu öğrenir öğrenmez evine koştu. Baba Koşar, "İtfaiye eri olarak ilk defa kendi çocuğumu kurtarmak için çalıştım" derken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 22.00 sularında Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Evinde oyun oynayan 4 yaşındaki Selim, kendisini odaya kilitledi. Annesinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen itfaiye eri olan baba Selçuk Koşar, terasa çıktı. Oğlunun odasındaki pencereyi aralayan baba, önce çocuğunu sakinleştirdi, ardından anahtarı vermesini istedi. Anahtarı alarak odanın kilidini açan Koşar, ardından oğluna sarıldı. Koşar, "İtfaiye eri olarak ilk defa kendi çocuğumu kurtarmak için çalıştım" derken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.