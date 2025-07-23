İtfaiyeci vahşetinde yeni şok mezar açtırdı. Karısı ve 2 çocuğunu yakarak öldürdü. Cezaevinde intihar etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İtfaiyeci vahşetinde yeni şok mezar açtırdı. Karısı ve 2 çocuğunu yakarak öldürdü. Cezaevinde intihar etti

Aydın'da karısı ve 2 çocuğunun ölümüne neden olan yangında parmağı olduğu iddiasıyla tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etmişti. Ölen itfaiye erinin kız kardeşi "2 yıl önce ölen annemi ağabeyim öldürmüş olabilir" deyince yaşlı kadının mezarı açıldı. Örnekler alındı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 18 Mart sabahı Yeşil Mahalle’sinde itfaiye eri Turgay Gezgin’in evinde yangın çıktı. Alevler Fatma ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin’in (4) ölmesine neden oldu. Yapılan araştırma sonucu itfaiye eri Turgay Gezgin, yangını kasten çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Nişanlısı F.T. de soruşturma kapsamında gözaltına alındı ancak adli kontrolle serbest bırakıldı. Gezgin ise tutuklanarak önce Nazilli E Tipi Cezaevi’ne, ardından Adana F Tipi Cezaevi’ne nakledildi. 20 Temmuz’da Gezgin, Adana’daki koğuşunda ranzada intihar etti.

Cenazesi, toplumsal tepki korkusuyla Yenipazar’ın Donduran Mahallesi’nde gizlice defnedildi. Mezarına isim yazılmadı, tabutu mezar başında bırakıldı.

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Turgay Gezgin'ın kız kardeşi İlkay Gezgin, Kuşadası’ndaki bakım evinden ağabeyinin isteğiyle eve dönen annesi Nalan Baksi’nin 31 Ocak 2023 tarihinde koltukta son nefesini verdiğini açıkladı.

Ölüm, kayıtlara “doğal” geçti. Ancak İlkay, ağabeyinin kumar borçları nedeniyle miras için annesini boğmuş veya ilaç vermiş olabileceğini öne sürdü.

Savcılık, İlkay’ın suç duyurusu üzerine feth-i kabir kararı aldı. Baksi’nin mezarı açılarak örnekler alındı. Ölümün cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

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