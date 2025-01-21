İtfaiyecilere yol vermedi cezayı yedi!

Kaynak: İHA

Balıkesir'de itfaiye ekipleri 5 yaralının bulunduğu kaza ihbarına giderken sol şeritten ayrılmayıp yavaşlatan sürücüye 993 TL cezai işlem uygulandı.

Balıkesir Bandırma ilçesinde aldığı bir ihbar üzerine yola çıkan itfaiye aracı sol şerit engeli ile karşılaştı. Bandırma-Bursa kara yolunda meydana gelen bir kazaya giden itfaiye ekibi tüm uyarılara rağmen sol şeritten ayrılmayan bir araç tarafından yavaşlatıldı. Sağ şeride geçmeyen ve yolunda seyreden araç tepki toplarken, itfaiye ekipleri ise boş bulduğu anda sağ şeride geçerek olay yerine ulaştı.

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5 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkaran itfaiye çalışanları, yaşadıkları olay sonrasında engel oluşturan araç için şikayetçi olunca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis birimlerine aracı rapor etti. Araca "Geçiş üstünlüğü olan araca yol vermeme" maddesine istinaden 993 TL cezai işlem uygulandı.

O anlar ise saniye saniye itfaiye kamerası ile kaydedildi.

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