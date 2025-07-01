İtfaiyecilerin korku dolu anları ortaya çıktı: Allah’ım sen bize yardım et

Kaynak: İHA

Hatay’da orman yangınlarına müdahale etmeye çalışan itfaiyecilerin korku dolu anları ortaya çıktı. Yolda ilerlemeye çalışan itfaiye görevlilerinden birinin "Allah'ım sen bize yardım et" dediği duyuldu.

Hatay'da alevlerin içerisinde araçla ilerlemekte güçlük çeken büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi kameraya yansıdı. Korku dolu anlar yaşayan ekiplerin "Allah'ım sen bize yardım et" sözleri ise zorlu mücadeleyi gözler önüne serdi.

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangında 23'üncü saat geride kalırken ‘Yangın Savaşçıları' olarak nitelendiren ekipler zorlu şartlarda mücadelelerini sürdürüyor. Yangına müdahale esnasında alevler içerisinde kalan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin korku dolu anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde itfaiye personelinin "Allah'ım sen bize yardım et" sözleri ise zorlu mücadeleyi gözler önüne serdi.

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