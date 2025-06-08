İtfaiyeden KYK personeline uygulamalı eğitim

Yangın ve diğer afet durumlarında 7/24 kesintisiz hizmet veren Kocaeli Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sadece müdahale değil, aynı zamanda önleyici çalışmalarla da vatandaşların yanında yer alıyor. Bu kapsamda verilen eğitim faaliyetleri hayati öneme sahip. İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi ile KOBİTEM personellerinin ortaklaşa yürüttüğü eğitim programı, Ali Fuat Cebesoy KYK'da görev yapan personele yönelik düzenlendi. Eğitim, teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluştu. Teorik bölümde; yanma ve yangının temel prensipleri, yangın sınıfları ve türleri ile acil durumlarda yapılması gereken doğru hareket tarzları konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Uygulamalı bölümde ise taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı pratik olarak gösterildi. Katılımcılar, oluşturulan yangına müdahale ederek, yangının başlangıç aşamasında nasıl etkili şekilde söndürülebileceğini uygulamalı olarak deneyimledi.

Büyükşehir belediyesi, eğitimlerle toplumda yangın ve afet farkındalığını artırmayı, can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor. Bu tür eğitimlerin devam edeceği ve tüm kurumlarda yaygınlaştırılacağı belirtildi. Büyükşehir yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliği için alınan önlemlerin önemine vurgu yaparak, "Eğitimlerle bilinçlenen toplum, afetlere karşı daha güçlü ve hazırlıklı olur." mesajını verdi.