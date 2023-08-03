İthal şarkıcıya hırsızlık şoku! İstanbul'daki lüks rezidansta milyonlarca liralık mücevheri çalındı

Show TV'nin haberine göre; Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, soyuldu. Sanatçının, İstanbul Bomonti'deki lüks rezidansındaki dairesine hırsız girdi. İşleri nedeniyle yurt dışında olan Taraku'nun evindeki kasası çalındı.

Sanatçının çalışanları durumu fark edip, karakola gitti. Taraku'nun bir miktar parası, mücevherleri ve pırlantalarının olduğu kasa çalındı. Yaklaşık 10 milyon TL'nin çalındığı iddia edildi.

Taraku, hemen şikayetçi olurken, hırsızın yakalanması için güvenlik güçleri çalışmalara başladı. Polis ekipleri, rezidansın giriş ve çıkışlarındaki kameraları incelenmeye başladı. Taraku, işleri nedeniyle bir süredir yurt dışında...