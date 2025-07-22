İthalat arttı denge bozuldu: Filistin'de ticaret açığı büyüyor

Filistin ekonomisi 2025 yılının mayıs ayında dikkat çekici bir dış ticaret açığıyla karşı karşıya kaldı. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu tarafından açıklanan resmi verilere göre, ülkenin ticaret açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,7 oranında artarak 455,9 milyon dolara yükseldi. Bu artış, büyük oranda ithalattaki ciddi yükselişten kaynaklandı.

Mayıs ayında ithalat yıllık bazda yüzde 12 artış göstererek 610,8 milyon dolara çıktı. Bu ithalatın yüzde 54’ü İsrail’den yapılırken, geri kalan kısmın büyük bölümü diğer ülkelerden sağlandı. Özellikle İsrail'den yapılan ithalat yüzde 3 oranında yükselirken, diğer ülkelerden gelen ürün alımları ise yüzde 25’lik çarpıcı bir artış gösterdi.

İHRACAT ARTIŞI DENGELERİ DÜZELTEMEDİ

Aynı dönemde ihracatta da artış yaşandı. Filistin’in ihracatı mayıs ayında yüzde 23 artışla 154,9 milyon dolara ulaştı. Bu artışta İsrail'e yapılan satışların önemli etkisi oldu. İhracatın yüzde 90’ı İsrail’e gerçekleştirildi ve bu kalemde yüzde 22’lik bir artış kaydedildi. Öte yandan diğer ülkelere yönelik sevkiyatlar da göz ardı edilmeyecek ölçüde, yüzde 32 oranında arttı. Ancak bu artışlar, ithalatın ivmesini dengeleyemedi ve ülke dış ticaret açığını kapatmakta zorlandı.

YILIN İLK BEŞ AYINDA CİDDİ AÇIK

Yalnızca mayıs ayı değil, 2025’in ilk beş ayı da dış ticaret açığındaki büyümeyi gözler önüne serdi. Ocak-Mayıs döneminde toplam dış ticaret açığı 2 milyar 322 milyon dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 851,2 milyon dolar seviyesindeydi. Bu da yıllık bazda yüzde 25’ten fazla bir artış anlamına geliyor.

Uzmanlara göre, Filistin’in ekonomik yapısı dışa ve özellikle İsrail’e bağımlı kaldıkça bu açığın kapanması zorlaşacak. İsrail ile yapılan ithalat ve ihracat rakamlarının toplam ticaret üzerindeki baskısı, Filistin'in kendi üretim kapasitesini artırmadığı sürece devam edecek.