Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 artarak 29 milyar 479 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 200 milyar 578 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 267 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 5 milyar 161 milyon dolardan, 6 milyar 903 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Eylül ayında yüzde 81,0 iken, 2025 Eylül ayında yüzde 76,6'ya geriledi.

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,8 artarak 59 milyar 974 milyon dolardan, 67 milyar 60 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Eylül döneminde yüzde 76,3 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,9'a geriledi.

İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,5 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Eylül ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Ocak-Eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 69,1 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Eylül ayında ara mallarının payı yüzde 69,1, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,5 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Eylül döneminde ara mallarının payı yüzde 69,0, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,3 oldu.

EYLÜL AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Eylül ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 904 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 387 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 348 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 101 milyon dolar ile Irak, 1 milyon 100 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 16 milyar 552 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 12 milyar 392 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 12 milyar 19 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 835 milyon dolar ile İtalya ve 8 milyar 674 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Eylül ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 264 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 247 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 363 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 485 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 465 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,5'ini oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 36 milyar 754 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 31 milyar 801 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 22 milyar 273 milyon dolar ile Almanya, 12 milyar 742 milyon dolar ile ABD, 11 milyar 687 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,1'ini oluşturdu.