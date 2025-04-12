İtibar suikastı ve MASAK

CHP Kurultayında delegelere maddi menfaat sağlandığı iddiaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) hazırladığı rapor elden ele dolaşıyor.

Cem Küçük, Fatih Atik, Şamil Tayyar ve Tuna Öztunç ile TGRT televizyonunda gazetecileri isim vermeden para hesapları ile ilgili çok ağır şekilde eleştirdi ve köşe yazısında İBB’den maaş aldıklarını iddia ettiği gazetecileri isim vererek açıkladı.

Raporu Cem Küçük’ten alarak okudum ve adı geçenleri tek tek aradım:

Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu dedi ki;

“35 yıldır hem Türkiye'de hem dünyanın farklı ülkelerinde ticaret yapıyorum.

Türkiye’nin en çok izlenen ve reytinglerde birinci olan Halk TV’nin sahibiyim.

Banka hesaplarımda yüksek meblağlı para hareketlerin olması değil, olmaması şaşırtırdı.

Bir iş insanı olarak mali kayıtlarım bugüne kadar defalarca incelendi.

Yürütülen mevcut soruşturmaya nasıl ve neden dahil edildiğini anlamıyorum.

İş faaliyetlerim Türkiye Cumhuriyeti yasalarının güvencesi altındadır.

Hakkında somut delil bulunmadan hiç kimse hakkında itibar suikastı yaptırılamaz.

Yasaların kişilik haklarına ilişkin güvenceleri ortadan kalkarsa iş yapmak da imkansız hale gelir.

İsmail Saymaz’la ilgili konuya gelince kendisine senet karşılığı borç verdim anne ve babasına ev alması için. Kimi ne ilgilendirir?

Spekülatif ve itibar zedeleyici rapor, yorum ve medya paylaşımları için tüm hukuki haklarımı kullanacağım.”

İsmail Saymaz dedi ki;

“Birincisi düşkün, itibarsız ve kullanışlı bir iftiracının yalanları nedeniyle dosyaya dahil edildim.

O günden bugüne savcı hiçbir aşamada ifademi almadı.

Hiçbir suçum olmadığı halde, sadece gazetecilik nedeniyle CHP kurultayını izlediğim bilindiği halde kişisel haklarım en ağır şekilde ihlal edilerek haksız ve hukuksuz bir şekilde suçlanıyorum.

25 yıllık gazeteciyim müsaade etsinler de anne ve babama ev alayım.

Halk TV’ye geçtiğim dönemde patronla aramda alacak verecek oldu.Kimi ilgilendirir ki?

Bana yapılan açıkça itibar suikastıdır.”

Şaban Sevinç dedi ki;

“Hakkımda itibarsızlaştırma kampanyası yürütülüyor.

Öncelikle hodri meydan diyorum.

Alnım ak başım dik. Hiçbir yasa dışı veya usulsüz işim olmaz. Bu iftiraları dile getirenlerle mahkemede hesaplaşacağız.

Banka hesabımda görülen meblağ, Ankara İncek’te oturduğumuz müstakil evimizin satışı ve ardından o paranın bir kısmıyla Samsun Atakum’da edindiğimiz evin alımıyla ilgilidir.

Bu MASAK raporunda da araştırma konusu iddia ile hiçbir ilişkim olmadığı açıkça belirtilmektedir.”

Altan Sancar dedi ki;

“Söz konusu iftiralar, haysiyet cellatlığı yapmak için uzun süredir önce bazı sabıkalı ve geçmişi karanlık tiplerce dile getirildi.

Daha sonra da ekranlara ve medyaya taşındı. Söz konusu soruşturmaya giren raporlar ortalıkta dolaşıyor.

Tüm kimlik bilgilerim elden ele geziyor. Bunlar devlete emanet veriler.

Bu rapor da iftiraya uğradığımızı tescil ediyor. Ben söz konusu iftira nedeniyle suç duyurusunda bulundum.

Tüm haysiyet cellatları her bir yalanın hesabını bağımsız yargıya verecek.

Abdestimden şüphem yok ki namazımdan olsun. Bu iftiralar ile gerçeği konuşmaktan vazgeçeceğimizi sananlar da Türk ordusuna kumpas kurulan günleri hatırlasın.”

MASAK raporun şu sonuç bölümü bilerek ve isteyerek gündeme getirilmiyor:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 25.02.2025 tarih ve 2024/5366 Soruşturma sayılı yazı ve ekinde belirtilen 55 kişi ile 2024/5366 Soruşturma sayılı yazı ve ekinde bildirilen 10 gerçek ve 4 tüzel kişi aralarında gerçekleşen para transferleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir para transferi kaydına rastlanılmamıştır.

Şahıslardan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları nezdinde gerçekleşen işlemlere dair şüpheli bir harekete rastlanılmamış olup, bahsi geçen işlemlere raporda yer verilmiştir.”

Değerli okurlarım,

Soruyorum; Madem suç unsuru yok MASAK raporu neden suçsuz insanların hesap hareketlerini rapora ekliyor?

Bu raporun anında yandaş medyaya sızdırılacağını bilmiyorlar mı?

Şamil Tayyar gibi eski AKP milletvekili ve gazeteci neden ağzını açıp da raporun sonucunu söylemiyor.

Fatih Atik neden müdahale etmiyor?

Cem Küçük ve Tuna Öztunç raporun sonuç bölümünü görmezden gelip TGRT TV’de isimde vermeden hesaplarındaki paraları haksız ve hukuksuz gelir elde etmişler gibi tüm gazetecileri zan altında bırakıyor?

RTÜK neden bu programlara yaptırım uygulamıyor?

Basın İlan Kurumu “Basın Ahlak Yasasına” aykırı yayınlara neden ceza vermiyor.

Yandaş medyaya suç işlemek serbest, özgür medyaya gerçekleri yayınlamak yasak mı?

Sonuç olarak bu mağdur isimlerin yerinde olsam;

Maliye Bakanı Şimşek, MASAK Başkanı ve itibar suikastı yapan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunur maddi ve manevi tazminat davaları açardım.

Ayrıca bu tür yayınlara tepki koymayan Basın Meslek Kuruluşlarını da şiddetle eleştiriyorum.