İtirafçı Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi!

İBB'nin üst düzey yöneticileri ve CHP'li 5 ilçe belediye başkanı dahil 47 kişiye gözaltı kararı verilen İBB'ye 5'inci dalga operasyonları Aziz İhsan Aktaş'ın 'etkin pişmanlık' ifadelerinden sonra başlatıldı. Operasyonlar kapsamında 5 belediye başkanı olmak üzere toplam 22 kişi tutuklandı.

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, bugün tahliye edildi.

İKİ GÜN BOYUNCA İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç örgütü lideri' olarak tanımladığı iş insanı Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde ek ifadeler verdi. Aktaş'ın 11 Mayıs tarihindeki ifadesinde dikkat çeken ise, iki gün boyunca savcılığa getirilip götürülmesi oldu.

İki gün süren ve 6 sayfa altında tutanak altına alınan ifadenin 9 Mayıs tarihinde başladığı, akşam 20.10'da ara verildiği, 10 Mayıs tarihinde öğlen saatlerinde yeniden başladığı ve 11 Mayıs gece 02.00'da sona erdiği belirtiliyor. Aktaş toplamda 20 saatin üzerinde ifade verdi. Baz kayıtları ve para hareketlerine yoğunlaşılan ifadenin tutanağında, savcılığın da notları olduğu görülüyor.