İBB davasında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Ertan Yıldız geçen mayıs ayında ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Ancak dava dosyasına giren evraklara göre Ertan Yıldız’ın Adli kontrol kararına uymadığı ortaya çıktı.



25 Temmuz’da infaz ve ilamat bürosu, örgütlü suçlar soruşturma bürosuna yazdı. Yazıda “İlgili sayılı yazı ile adli kontrol kararını ihlal ettiği bildirilen A.K’nin Adli kontrol) devam edip etmeyeceğinin çok acele savcılığımıza bildirilmesi arz/rica olunur” ifade edildi.

Bu yazı üzerine 29 Temmuz’da örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından verilen cevapta adli kontrol kararının devam etmesi yönünde karar verilerek “İlgi sayılı yazınıza konu şüpheli Ertan YILDIZ hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma dosyası kapsamında. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 21/05/2025 tarih ve 2025/4701 D. İş sayılı kararına istinaden CMK'nun 109/3-j bendi gereğince 'Konutu Terketmemek' şeklinde uygulanmakta olan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmiştir” denildi.



