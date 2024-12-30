İtirafcı Nevzat Bahtiyar'ın avukatından tv100'e özel açıklama 'Üzerinde yüzlerce kez çalıştık'

Tüm Türkiye'nin yüreğini kanatan Narin Güran cinayetinin karar davası dün görüldü. Mahkeme heyeti anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, itirafcı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Birçok kişinin düşük ceza aldığını düşündüğü Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz tv100'e çok özel açıklamalar yaptı. Ali Eryılmaz, "Kendimize farklı bir savunma stratejisi geliştirdik ve Nevzat'ın nasıl savunma yapacağına ilişkin yüzlerce kez çalışma yaptık. Sonunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Cinayet nedeninin ortaya çıkarılamadığı davanın sonucuna ve verilen karara ilişkin tartışmalar sürerken Nevzat Bahtiyar'ın Avukatı Ali Eryılmaz'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Avukat Ali Eryılmaz, Nevzat'ın mahkemede yapacağı savunmanın üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, "Nevzat'ın duruşmada nasıl savunma yapacağını, nasıl konuşacağını, hangi mimik ve el hareketleriyle savunmasını yapacağı konusunda yüzlerce kez çalışma yaptık ama bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

"KENDİMİZE FARKLI BİR SAVUNMA STRATEJİSİ GELİŞTİRDİK"

Ali Eryılmaz'ın tv100'e özel yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Kısaca size davayla ilgili düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Nevzat Bahtiyar'ın müvekkilliğini aldığımızdan günden bugüne kadar zorlu bir dönem geçirdik. Davanın önemi ve hassasiyetinin yanında toplumun baskısı da üzerimizde bir baskı oluşturdu.

Müvekkilimiz Nevzat Bahtiyar'ın hakları için mücadele ederken toplumun beklentilerini de karşılamaya gayret ettik. Diğer avukat arkadaşımla güzel bir birliktelik kurduk ve iş birliği yaptık. Müdahil avukatları ile diğer sanık avukatlarının yaptığı savunmalardan sonra kendimize farklı bir savunma stratejisi geliştirdik ve dava sonuna kadar buna devam ettik.

"NEVZAT'IN NASIL SAVUNMA YAPACAĞIYLA İLGİLİ YÜZLERCE KEZ ÇALIŞMA YAPTIK"

Diğer avukatların mahkeme heyetine karşı özellikle usül hukukundan başlayıp diğer mevzulara kadar uzanan eleştirilerine hiçbir zaman girmedik. Mahkeme heyetini ve diğer devlet kurumlarını karşımıza almadık. Odaklandığımız tek şey dava için hazırladığımız savunmamız oldu ve bu çalışma doğrultusunda çalışmamıza devam ettik. Bu dava için savunmaların hazırlanması en zor işlerden biri oldu. 2 günümüzü aldı. Nevzat'ın duruşmada nasıl savunma yapacağını, nasıl konuşacağını, hangi mimik ve el hareketleriyle savunmasını yapacağı konusunda yüzlerce kez çalışma yaptık ama bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum.

"NEVZAT SUÇLU AMA KATİL DEĞİL"

30 gün önce bir sloganla yola çıktık, Nevzat suçlu, ancak katil değil, dedik. Bu slogana uygun olarak hareket ettik ve çalışmalarımız sırasında aynı bizim gibi düşünen binlerce insanın bize verdiği motivasyonla da yapmak istediğimiz şeylerin çoğunu da yapabildik. Zor da olsa günün sonunda gerçek suçlular cezasını buldu. Az da olsa toplum vicdanı rahatladı ve işlemediği bir suçtan yargılanan Nevzat da yine hak ettiği cezayı aldı. Delilleri karartmaktan dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Belki vicdanları rahatlatmadı, aldığı ceza birçoğuna göre az kaldı ancak şunu unutmamak gerekir ki, cinayete iştirakten beraat ettikten sonra kendisine verilebilecek tek ceza delilleri karartmak ve yok etmekten dolayıydı. Bu suçun kanundaki alt sınırı 6 ay üst sınır 5 yıldı. Mahkeme 4 yıl 6 ay ile kendi takdir hakkını kullandı."