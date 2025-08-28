İtirafçı olduktan sonra aldığı ev hapsi kaldırılmıştı: Aziz İhsan Aktaş bu defa savcıya değil kameralara konuştu

Kaynak: Haber Merkezi
İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi geçtiğimiz günlerde kaldırıldı. Aktaş, serbest kaldıktan sonra bu sefer savcıya değil kameralara konuştu.

Mart ayından beri CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalarda tutuklamalar sürerken, operasyonda tutuklanıp "etkin pişmanlık" kapsamında tahliye edilen, geçen hafta ev hapsi kararı kaldırılan ve ifadeleri birçok soruşturmaya dayanak gösterilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, TYT Türk’te gazeteci Nuray Başaran'a "cevap hakkı" adı altında açıklamalar yaptı.

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aktaş, "Ben buradayım. İstanbul'dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım. Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum" dedi.

Evindeki çalışma ofisinde röportaj veren Aktaş, "Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye'de kalacaklar mı yoksa kaçacaklar mı?" şeklinde konuştu.

TYT Türk röportajın fragmanını yayınlarken tamamının ise önümüzdeki günlerde yayınlanacağı belirtildi.

