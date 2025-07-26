İTO Başkanı Türkiye’nin kredi notunun artması sonrası iyimser

Kaynak: AA
İTO Başkanı Türkiye’nin kredi notunun artması sonrası iyimser

İTO Başkanı Avdagiç Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi sonrası açıklama yaptı. Avdagiç söz konusu gelişmenin güven verici olduğunun altını çizdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararlarını değerlendirdi.

Avdagiç, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu sürpriz şekilde "Ba3"e yükseltmesinin, Fitch Ratings'in ise piyasa beklentilerine uygun şekilde "BB-" olarak teyit etmesinin hem Türk varlıklarına yönelik ilgiyi hem de doğru yolda gidildiğini gösterdiğini kaydetti.

Türkiye'nin kredi notu artışlarının devam etmesinin portföy yatırımlarına olduğu kadar reel sektöre de güven verici bir sinyal oluşturduğunu belirten Avdagiç, "Faizlerdeki gerileme ve dezenflasyon sürecini dikkatle izlemeye devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, temkinli olmanın sürdürülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Türk ekonomisini kredi notu kuruluşlarının ve reel sektörün gözünde 'Yatırım yapılabilir' nota taşıyacak unsurun, işletmelerimizin üretimini ve finansmanı önceleyen tedbirleri artırarak sürdürmesi olacağına inanıyoruz. Kredi notu kuruluşlarının en az ikisinden 'Yatırım yapılabilir' notu almak için kararlılıkla ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

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