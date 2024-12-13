İTO Başkanı'ndan işçileri kızdıracak açıklama: Asgari ücrette hedeflenen enflasyon dikkate alınmalı

İstanbul Ticaret Odası İTO'nun Başkanı Şekib Avdagiç'den asgari ücret açıklaması geldi. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada yüzde 25'i işaret etmişti. Bu açıklama işçi kesiminden büyük tepki almıştı.

İşte bu açıklamanın ardından İTO'nun aralık ayı meclis toplantısında kürsüye çıkan Şekip Avdagiç asgari ücretle ilgili yaptığı açıklama, asgari ücretlilerin tepkisini alacak cinsten. Çünkü, Avdagiç, "Hedeflenen enflasyona göre artış göz önünde bulundurulmalı" açıklaması yaptı. Avdagiç, hedeflenen enflasyona işaret ederken, o hedefin tutup tutmayacağı da belli değil. Çünkü, İlk hedeflenen enflasyon yüzde 36'ydı. Ondan sonra hedef yükseltildi. En son yüzde 44'e çıktı. Ancak ekonomistlere göre bu hedefin de tutması imkansız.

İTO toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin en büyük işveren örgütlerinden biri olarak, asgari ücret görüşmelerini dikkatle takip ettiklerini belirten Avdagiç, yeni asgari ücret tespitinde toplumun tüm kesimlerinin ortak menfaatine olan bir çizgide buluşulması gerektiğini ifade etti.

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İTO Başkanı Avdagiç Aralık ayı toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“Bize göre asgari ücret sadece bir taban ücret belirleme meselesi değildir. İşsizlik maaşından SGK primlerine, kıdem tazminatından staj ücretlerine kadar bağlı olduğu pek çok kalem bulunuyor. Asgari ücretin C-Level pozisyon maaşlarına kadar etkisi oluyor. Bizim kanaatimiz, ücretlerde ‘hedeflenen enflasyon’ göz önünde bulundurularak yapılacak artış, fiyatlama davranışlarından, beklenti yönetimine ve talep dengesine kadar pek çok kalemde olumlu sonuçlar getirecektir. Ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu perspektifle uyumlu hem işçi hem de işveren taraflarının yıl boyu üzerinde mutabık kalacağı bir asgari ücret artış oranı belirlenmesini önemli görüyoruz.”İTO Başkanı Şekip Avdagiç'in hedef enflasyon göz önünde tutulması açıklamasının yanında enflasyon hedefinin tutup, tutmayacağı belli değil. Çünkü artırıla artırıla yüzdte 44'e çıkarıldı. Ekonomistlere göre o hedef de tutmayacak.

Avdagiç ayrıca, vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini bunun da alım gücünü yükselteceğini söyledi.