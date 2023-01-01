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İTO İstanbul'un Aralık ayı enflasyonunu açıkladı

İstanbul'da Aralık ayında Kasım ayına göre, perakende fiyatlarında yüzde 2,94, toptan fiyatlarında yüzde 3,71 artış yaşandı. 2022 yılında, perakende fiyatlar yüzde 93 artış kaydetti.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:40
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İTO İstanbul'un Aralık ayı enflasyonunu açıkladı

İTO İstanbul'un Aralık ayı enflasyonunu açıkladı
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İstanbul'a ilişkin Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,71 yükseldi.

Aralık 2021'e göre geçen ay yaşanan fiyat değişimlerini gösteren "bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı" İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 92,97, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 81,31 olarak gerçekleştiği belirtildi.

KİŞİSEL BAKIM HARCAMALARINDA YÜZDE 7 ARTIŞ YAŞANDI

Aralık ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 7,04, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,89, konut harcamalarında yüzde 3,82, diğer harcamalarda yüzde 3,07, gıda harcamalarında yüzde 3,06, giyim harcamalarında yüzde 1,18, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,50 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 3,09 azalış yaşandı.

Aralık 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 10,65, kimyevi maddeler grubunda yüzde 6,15, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,31, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,43, madenler grubunda yüzde 3,23, mensucat grubunda yüzde 1,10 artış, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,44 azalış kaydedildi.

(Kaynak: AA)

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VatandaşMustafa
1.01.2023 14:49
İTO nun tuikten bir farkı yok. İktidarın süzme yalakaları  
 
Poyraz
1.01.2023 14:45
Emekli %17 demek cebinden parasını almak demek  
 
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