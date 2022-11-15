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İTO Meclis Başkanlığı’na Erhan Erken seçildi

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 21. Dönem Meclis Başkanı Erhan Erken oldu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 20:28
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İTO Meclis Başkanlığı’na Erhan Erken seçildi

İTO Meclis Başkanlığı’na Erhan Erken seçildi
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İTO Yönetim Kurulu ile aynı gün yapılan yeni dönemin ilk meclis toplantısında, Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı seçimleri de gerçekleştirildi.

Meclis salonundaki oturum, İTO Meclisi’nin yaşça en büyük üyesi sıfatıyla Bayram Doğan başkanlığında toplandı. Ardından Meclis üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı için oy kullandı.

Meclis Başkanlığı için yapılan seçimde Erhan Erken oyların 166'sını alarak İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Meclis Başkanı seçildi. İTO Meclis Başkan Yardımcılıklarına Sultan Selim Şimşek ve Mustafa Büyükdede seçilirken, Meclis Katip Üyesi ise Ercan Özboyacı oldu. (AA)

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