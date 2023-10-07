İTO’nun son 4 başkanı “Ticaretin Başkanları” kitabı için bir araya geldi

İTO’nun Eminönü'nde bulunan merkez binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, 700 binden fazla firmanın üye olduğu, İstanbul iş dünyasının en büyük meslek örgütü İTO’da 1995 yılından bu yana başkanlık görevinde bulunan Şekib Avdagiç, Öztürk Oran, Murat Yalçıntaş ve Mehmet Yıldırım bir araya geldi.

Burada konuşan İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye’nin ekonomi ve ticarette gerçek anlamda Avrupa ile benzer yapılar kurmasının temellerinin Dersaadet Ticaret Odası, yani İstanbul Ticaret Odası, ile atıldığını söyledi.

İTO'nun ülkenin kalkınma hamlesine özel sektörü dâhil etmek, yerli ve millî üretim yapacak bir müteşebbis kitle oluşturmak için kurulduğunu hatırlatan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Günümüzde Türk özel sektöründen bahsedebiliyorsak, bunda odamızın ve başkanlarımızın izlediği politikanın büyük payı vardır. Odamız ve başkanlarımız, geniş bir coğrafyanın ihyası ve kalkınması için üstün gayret gösterdi. O yüzden Basra'dan Selanik'e, Beyrut'tan Ohri'ye kadar ve bilhassa Anadolu'nun her ili ve her önemli ilçesinde ticarete çağdaş bir hüviyet kazandıracak odaların kurulmasında İTO başkanlarının katkısı vardır. Onlar sayesinde üretim ve ticaret, ülkemizin 'çağını yakalayacağı bir vasıtaya' dönüştü."

Ticaretin çok renkli ve kimlikli merkezi

Şekib Avdagiç, İTO’nun ticaretin çok renkli, çok kimlikli merkezi olduğunu belirterek, "İTO, 141 yılda bu ülkeyi kendi vatanı, bu devleti kendi devleti ve hamisi bilen herkese kucak açtı. Bu yüzden de küresel bir bakış açısına sahip. Bu toprakların ve İstanbul’un ticari ve üretim birikimine sahip çıktı. Dolayısıyla biz bu coğrafyanın tüm mensuplarının temsil edildiği bir oda olduk." diyerek odanın önemini belirtti.

Avdagiç konuşmasına devamla, "Başkanlarımızı özetle şöyle ifade edebiliriz: Üyelerimizi ve ülkemizi önce 19. yüzyılın sanayi devrimine, ardından 20. yüzyılın uzay çağına ve nihayet 21. yüzyılın dijital devrimine hazırladılar. Ama hepsinden önemlisi; İTO başkanlarımız sayesinde biz, çağı yakalama çabasında olan bir ülkenin ticaret odası olmaktan çıkıp çağın önüne sıçrama yapacak seviyeye ulaşan bir ülkenin odası olduk." dedi.

İTO başkanlarının 141 yıldır, kendiliğinden ve nesilden nesile geçen iş yapma geleneğini temsil ettiğini belirten Avdagiç, şöyle konuştu:

"Kıymet bilme, vefa gösterme erdemini onlarda gördük. Kökenimiz ne olursa olsun, hangi siyasal görüşe sahip olursak olalım; oda mensubu olarak yan yana durmayı, bir ailenin fertleri gibi aynı hedefe bakmayı da onlardan öğrendik. Onlar sayesinde; İstanbul Ticaret Odası, bizi birleştiren oda oldu. İstanbul Ticaret Odası, iş dünyasını birleştiren oda oldu. İstanbul Ticaret Odası, ülkemizle dünyayı birleştiren oda oldu."

İTO'nun eski başkanlarından Murat Yalçıntaş da "141 yıllık İTO’yu çıkarırsanız, Türk iktisat tarihinden geriye çok az şey, hatta hiçbir şey kalmaz." dedi.

İTO'nun Türk ticaret aklının tekamül ettiği mekan olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, odanın, 1882’den beri, ülkenin ekonomik ve ticari politikaların özel sektör-kamu eliyle belirlendiği yer olduğunu ileni sürdü.

Avdagiç'in İTO'da yepyeni bir yol açtığını dile getiren Yalçıntaş, "Şekib Bey, tabir yerindeyse, 'ticaretin sessiz devrimini' gerçekleştirmektir. Bana göre, ticaretin son başkanı, ticaretin dijital alfabesini yol arkadaşlarıyla birlikte yazıyor." ifadelerini kullandı.

İTO'da 1995-2005 yılları arasında başkanlık yapan Mehmet Yıldırım ise kitabın önemli bir vefa göstergesi olduğunu ifade etti.

Yıldırım, "Kitabı okurken kendi dönemimi tekrar yaşadım. Ben 9 hükümet 7 başbakanla çalıştım. Siyasi istikrar günümüzdeki gibi değildi. Bunun zorluklarını yaşadık. İTO bu dönemlerde de çok önemli işler yaptı. Üyelerimizin odamızdan beklentileri vardı, odamız o zor dönemlerde de bu ihtiyaca yanıt verdi, üyelerimize öncülük etti." dedi. Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası'nın özellikle fuarcılığa ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'yle eğitime çok önemli katkılar sunduğunu anlattı.

İTO'nun eski başkanlarından Öztürk Oran ise kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, makamların gelip geçici olduğunu, asıl olanın eserler olduğunu söyledi.

Oran, "Önemli olan bulunduğunuz dönemde yaptıklarınızdır. Benim 6 aylık gibi kısa bir başkanlık dönemim vardı ama çok verimli geçti, önemli hizmetlere aracı olduk. Odayı yönetirken İstanbullunun bize emaneti yaklaşımıyla hareket ettik." diye konuştu.

Kitabın yazarı ve proje yönetmeni Mustafa Nadir Önay ise arşive sahip olan kurumların büyük kurumlar olduğunu belirterek, "İTO da köklü bir arşive sahip köklü bir kurumdur. İstanbul’da Ticaretin Başkanları çalışması da arşive dayalı ama yeni bilgilerle zenginleştirilen, kurum tarihine katkılar sunan bir çalışmadır. Bu çalışma ile İTO’ya hizmet etmiş, başkanlık yapmış 29 şahsın hayat hikâyelerini, ticari faaliyetlerini ve dönemlerinde İTO için yaptıklarını öğreniyoruz." şeklinde konuştu.

Kitapta 141 yıldır siyasi, ekonomik ve sosyal hayata şahitlik eden İstanbul Ticaret Odası’nın tarihî birikimi, odanın kurucu başkanı Azaryan Efendi’den başlayarak görev yapan 29 başkanının gözünden anlatılıyor. Azaryan Efendi, 15 yılla en uzun süre görevde kalan İTO başkanı oldu. 29 başkanın 5’i Osmanlı İmparatorluğu döneminde görev yaptı. 24 başkan ise Cumhuriyet döneminde İTO'ya başkanlık etti.

Dersaadet Ticaret Odası’nın kurucusu Azaryan Efendi ile başlayan ve mevcut başkan Şekib Avdagiç'e kadar süregelen tüm başkanları irdeleyen kitap, başkanların yanı sıra görev yaptıkları dönemleri de mercek altına aldı.