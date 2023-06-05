Itoudis: Taraftarımıza söz veriyoruz

Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis, yarı final ikinci maçında Anadolu Efes'e mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada taraftara galibiyet sözü verdi.

Itoudis: Taraftarımıza söz veriyoruz

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, yarı final serisinde Anadolu Efes'e kaybettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Dimitris Itoudis'in açıklamaları şu şekilde;

-Maça çok akıllıca ve kararlı başladık. Hatta çift haneli farklara da ulaştık ama sonrasında topu iyi kullanamadık, düzgün paslar yapamadık. Üçüncü ve özellikle dördüncü çeyrekte bizi oldukça yavaşlattılar. Faulleri akıllıca kullandılar. Bizim atışlarımız girmedi ama onların atışları girdi. Geri dönmeyi başardık hatta 6 saniye kala öne bile geçtik ama bu şekilde bitti. Uzun bir seri olacağını biliyoruz. Üçüncü çeyreğin bir bölümü ve dördüncü çeyreğin çoğundaki yanlış anlaşmalardan dolayı açık atışlarımızda eksiklikler vardı. Bunlar bize çok fazla zarar verdi. Ama pes etmedik.
Şimdi bir günümüz var sonraki maçı kazanabilmemiz için.

-Sinan Erdem'de iki maçımız daha var. Şu an ona odaklıyız. İnşallah üçüncü maçımızda gerçek savunmamızı gösterebileceğiz. Taraftarlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz ve onlara üçüncü maçta da aynı şekilde savaşmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.

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