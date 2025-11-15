Ankara kulislerinde Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi’nin milli görüş çatısı altında birleşeceği iddiaları gündemde konuşuluyordu. Üç partide birleşmeyi yalanlarken ‘işbirliği’ yorumunda bulunmuştu. Bu işbirliği ise ittifak olarak yorumlamalara neden olmuştu.

'MİLLİ GÖRÜŞ' İTTİFAKI İDDİALARI

Nefes’te yer alan haberde Saadet Partisi ile YRP, “Millî Görüş İttifakı” adı altında birleşme hazırlığında olduğu iddiası gündeme gelmişti.

GELECEK VE YRP'DEN 'İŞBİRLİĞİ' YANITI

İttifak kulislerini Yeniçağ, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal’a sormuştu. İki isimden de birleşme olmadığı ‘işbirliği’ şeklinde yorum gelmişti. Gelecek Partisi sözcüsü Ufuk Karcı da istişareye açık olduklarını belirterek, “Bu görüşmelerde bir katılım değil, birleşme ve ittifak modelleri istişare edilmektedir" demişti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DA 'İŞBİRLİĞİ' DEDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bugün Kayseri’de katıldığı bir etkinlikte Yeniden Refah Partisiyle süren görüşmelerin sadece seçim işbirliğini içerdiğini, birleşme gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizmişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan

DEVA’NIN BAKIŞI: DİYALOG ZEMİNİ

Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi üçgeni arasındaki ‘işbirliği’ ifadelerinin ardından gözler DEVA Partisi’ne çevrildi. Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen’e son günlerdeki ‘işbirliği’ çıkışlarını sordu.

Esen, Ali Babacan’ın "Siyasette hep diyalogdan yanayız. İktidar ve muhalefet partilerinin de birbirleriyle diyalog içerisinde olması gerektiğini hep söylüyoruz” sözlerini hatırlatırken, “İşbirliği yapmaları için bir zemin oluşursa o işbirliği yapılabilsin. Şu an için öyle bir şey olduğu yok” dedi.

Diyalog zeminlerinin olması gerektiğini söyleyen Esen, “Biz ‘işbirliği’ değil, diyalog zemini olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen

ESEN: ŞU ANDA YENİ BİR İTTİFAKI MÜMKÜN GÖRMÜYORUM

Son günlerde gündeme gelen YRP ve Saadet Partisi arasındaki ‘Milli Görüş’ ittifakına dair Esen, "Yeniden Refah Partisi’nin 4 vekili var, bizim ekibe eklenebilir. Demokrat Parti’nin tek milletvekili kaldı. Sadece Yeniden Refah değil, orta yeni bir yolun açılması söz konusu, o da ‘Yeni Yol’da var. Şu anda yeni bir ittifakı mümkün görmüyorum” şeklinde konuştu.