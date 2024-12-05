İttifakın adı DSG oldu! DEVA, Saadet ve Gelecek partileri uzlaştı

DEVA Partisi Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin Meclis’te DSG Demokrasi Platformu olarak 34 kişilik milletvekili kadrosuyla temsil edilmesine yönünde anlaştığı öğrenildi.

Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'in aktardığı bilgilere göre TBMM’nin 6’ncı grubu olarak Saadet ve Gelecek Partilerinin milletvekilleriyle kurulan, Saadet-Gelecek Meclis Grubu’na yönelik yapılan görüşmelerde sona gelindi. Dün akşam 3 partinin liderlerinin görüşmelerinden hedefli birliktelikle hareket edilmesine karar verdikleri ve grubun oluşturulması üzerinde anlaşmaya vardıkları iddia edildi.

DSG DEMOKRASİ PLATFORMU

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün akşam bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi Aktarılan bilgilere göre Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, daha önceki pazarlıklarda öne sürdüğü Cumhurbaşkanlığı adaylığı ısrarından vazgeçti. Adayın seçim sürecinde belirlenmesine karar verildi.

DAVUTOĞLU, DEVA’YA GEÇMEYİ ÖNERDİ

Görüşmede Davutoğlu'nun DEVA çatısı altında, Babacan'ın da Gelecek Partisi’nin çatısı altında toplanma önerileri kabul görmedi. Ancak üçlü görüşmede partilerin tek çatı altında “Hedefli birliktelik” anlaşması kapsamında DSG Demokrasi Platformu ismiyle Meclis’te temsil edilmesinin daha uygun olacağına karar verildi.

ARIKAN GRUP BAŞKANI OLACAK

Oluşacak DSG Grubunun başkanının Mahmut Arıkan olmasına, Meclis’ten istenecek 1 grup başkanvekili kadrosuyla beraber 3 partinin de bir grup başkanvekili olmasıyla 34 milletvekiliyle güçlü bir yapıya kavuşturulması üzerinde anlaşıldığı öne sürüldü. Ayrıca 3 partinin önümüzdeki seçim sürecinde de ortak hareket etmesine, ortak program yapmasına ve sağda yeni bir siyasi alternatif olması için çalışılması üzerinde anlaşıldı.