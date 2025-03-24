İTÜ Maçka Kampüsü öğrencilere kilitlendi! Öğrenciler camlardan dışarı çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından üniversiteli öğrenciler İmamoğlu'na destek için başlayan eylemleri boykota dönüştürdü. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerin eylemleri engellemek için güvenlik bina kapılarını kilitledi. Öğrencilerin eyleme katılmak için camlardan çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Protestolarını sürdüren öğrenciler, dışarıya çıkamayınca binanın pencerelerinden aşağı indiler. İTÜ'lülerin isyan ettiği paylaşımlar sosyal medyada gündem olurken, öğrencilerin eyleme camlardan çıkarak katılmaya çalıştığı anlar anbean kaydedildi.

“GÜVENLİK BİNA KAPISINI KİLİTLEDİ”

İTÜ Maçka kampüsünde güvenlik bina kapısını kilitledi. Bina içerisindeki öğrencilerin dışarıya çıkışı, bina dışındaki öğrencilerin ise içeriye girişi engellendi. Binanın camlarından çıkmayı başaran öğrenciler fakülte fakülte gezerek arkadaşlarına desteğe gitti.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Öğrenciler sosyal medya hesaplarında "Bizim okulumuzu bize kapatıyorlar. İTÜ öğrencisi ÖGB’yi de yasakları da aşacak!" notlarıyla paylaşımlar yaptı.

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