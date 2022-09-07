﻿Alanyaspor'dan flaş transfer: Premier Lig'den geldi

Alanyaspor, İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'dan Ivan Cavaleiro'yu 1 yıllığına kiraladı.

Alanya'ya geldiği belirtilen Portekizli futbolcunun forvet ve kanat bölgelerinde forma giydiği belirtildi.

Ivan Cavaleiro, Fransa'nın Monaco takımında oynadıktan sonra 2016'da İngiltere'nin Wolverhampton takımına transfer oldu. 2019'dan itibaren de Fulham forması giymeye başladı. Geçen sezon 18 maçta forma giydi ve 2 gol attı.