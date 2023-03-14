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İngiliz futbolcuya sosyal medyadan ırkçı mesaj yollayan taraftara ceza yağdı

Brendfort'un golcüsü Ivan Toney'e ırkçı mesajlar yollayan Antonio Neill isimli taraftara ceza yağdı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:33
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Ivan Toney'e ırkçılık yapan taraftara ceza yağdı

İngiliz futbolcuya sosyal medyadan ırkçı mesaj yollayan taraftara ceza yağdı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney'e sosyal medya üzerinden ırkçı mesajlar gönderen Antonio Neill isimli taraftara, 3 yıl boyunca ülkedeki tüm statlara, yurt içi ve yurt dışındaki tüm milli maçlara giriş yasağı getirildi.

TARAFTAR YAKALANDI
Sky News'in haberine göre, ekim ayında oynanan Brentford-Brighton maçında Toney'in takımı adına 2 gol kaydetmesi sonrası Neill'in ırkçı mesajları gelmeye başladı.
Toney'in kendisine gönderilen mesajları sosyal medya hesaplarında paylaşmasının ardından soruşturma başlatan polis, Neill'i ülkenin kuzeyindeki Blyth kentinde yakaladı.

STADYUMLARA GİREMEYECEK
Neill, 25 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede ülkedeki en üst futbol ligi olan Premier Lig'in yanı sıra alt ligler olan Championship, 1. Lig, 2. Lig ve Ulusal Lig maçlarının oynandığı tüm stadyumlara 3 yıl boyunca giriş yasağına çarptırıldı.

HAPİS CEZASI ERTELENDİ
Suçunu kabul eden Neill, bu süre içinde İngiltere Milli Takımı'nın yurt içi ve yurt dışındaki eleme ile turnuva maçlarını da takip edemeyecek.
Neill'e saldırgan mesaj atmaktan dolayı verilen 4 ay hapis cezası ise ertelendi.

 

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