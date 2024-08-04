İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı!

İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı!
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden biri olan "İyi Aile Çocuğu"ndaki güzel oyuncu, günümüzdeki haliyle herkesi şaşırtıyor.

1/14
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! 1

1978 yılında "Oya" rolüyle kamera karşısına geçen bu güzel oyuncu, o dönemde henüz 18 yaşındaydı.

2/14
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! 2

Daha sonra birçok projede de rol alan bu kişi, ünlü sanatçı Harika Avcı'dan başkası değil.

3/14
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! 3

Harika Avcı'nın yıllar içindeki değişimi böyle oldu.

4/14
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! 4

HARİKA AVCI KİMDİR?

Harika Avcı, gerçek adıyla Nermin Ocak, 26 Haziran 1960'ta İzmir'de doğdu.

5/14
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! 5

İlkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyip, annesiyle birlikte bir tütün fabrikasında çalışmaya başladı.

6/14
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! 6

Genç yaşta keşfedilen Avcı, 1978 yılında "İyi Aile Çocuğu" filminde "Oya" rolüyle sinema dünyasına adım attı.

7/14
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! 7

1980'li yıllarda Türk sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelen Harika Avcı, birçok filmde rol aldı ve aynı zamanda şarkıcılık kariyerine de başladı.

8/14
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! 8

1985 yılında çıkardığı "Sende Sevgi Yok/Ne Anlamı Var" albümü ile müzik dünyasında da adından söz ettirdi.

9/14
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! 9

Harika Avcı, güzelliği ve yeteneğiyle dönemin en popüler isimlerinden biri oldu.

10/14
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! 10

Sinema ve müzik kariyerinin yanı sıra, çeşitli televizyon programlarında da yer aldı.

11/14
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! 11

Yıllar içinde yaşadığı değişim ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Avcı, estetik operasyonlara karşı duruşuyla da bilinir.

12/14
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! 12
13/14
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! 13
14/14
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! 14
İlgili Haberler
Şabaniye'nin Nazlısı’nın son hali ortaya çıktı. Yılların harcamadığı oyuncu güzelliğiyle parmak ısırttı
Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş
Cennet Mahallesi’nin minik Ayşe’sinin son hali ortaya çıktı. Bambaşka birisi oldu
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'inin son hali ortaya çıktı. Görenler 'bu o mu' dedi
Bunlar da İlginizi Çekebilir
2024’ün en modern koleksiyonu oldu. 1920’lerden geliyor
2024’ün en modern koleksiyonu oldu. 1920’lerden geliyor
Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş
Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş
Türkiye güzeli yaz pozlarıyla Instagram’ı yıktı geçti
Türkiye güzeli yaz pozlarıyla Instagram’ı yıktı geçti
Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları
Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları
Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu
Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu
Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti