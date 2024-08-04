İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı!

1978 yılında "Oya" rolüyle kamera karşısına geçen bu güzel oyuncu, o dönemde henüz 18 yaşındaydı.
Daha sonra birçok projede de rol alan bu kişi, ünlü sanatçı Harika Avcı'dan başkası değil.
Harika Avcı'nın yıllar içindeki değişimi böyle oldu.
HARİKA AVCI KİMDİR?
Harika Avcı, gerçek adıyla Nermin Ocak, 26 Haziran 1960'ta İzmir'de doğdu.
İlkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyip, annesiyle birlikte bir tütün fabrikasında çalışmaya başladı.
Genç yaşta keşfedilen Avcı, 1978 yılında "İyi Aile Çocuğu" filminde "Oya" rolüyle sinema dünyasına adım attı.
1980'li yıllarda Türk sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelen Harika Avcı, birçok filmde rol aldı ve aynı zamanda şarkıcılık kariyerine de başladı.
1985 yılında çıkardığı "Sende Sevgi Yok/Ne Anlamı Var" albümü ile müzik dünyasında da adından söz ettirdi.
Harika Avcı, güzelliği ve yeteneğiyle dönemin en popüler isimlerinden biri oldu.
Sinema ve müzik kariyerinin yanı sıra, çeşitli televizyon programlarında da yer aldı.
Yıllar içinde yaşadığı değişim ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Avcı, estetik operasyonlara karşı duruşuyla da bilinir.