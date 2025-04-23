İyi bayramlar Türkiye akaryakıta zam geldi

Brent petrolün varil fiyatı güne 67.98 dolardan başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilk dakikalarında hükümet motorine 98 kuruş zam yaptı. Saat 00.01'de uygulanan zam pompa fiyatlarına yansıdı.

98 kuruşluk zam sonrası motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 36 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 24 kuruşa, Ankara'da 46 lira 17 kuruşa, İzmir'de 46 lira 51 kuruşa depolara doldurulacak.

Zamdan bu kez nasibini almayan benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 16 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45.01 lira, Ankara'da 45 lira 77 kuruşa, İzmir'de 46 lira 13 kuruşa satılıyor.

Bayram seyran demeden hükümetin gözünü zamma diktiğini söyleyen bir vatandaş "Bütçe açığını kapatabilmek için hükümet akaryakıta zam üstüne zam yapıyor. Zaten üretemeyen Türkiye ne yapıyor. Dışardan ithal ettiği akaryakıtın üzerine okkalı kar koyarak vatandaşına satıyor. Sorsanız devlet ticaret yapmaz derler ama akaryakıttan alınan vergiler aksini söylüyor" dedi.