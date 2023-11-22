İyi bir yönetici olmanız için gereken özellikler. Başarının sırrı bu maddelerde saklı

Kariyerinizin belirli aşamalarında liderlik yapmanız istenebilir ve buna bağlı olarak iş unvanınız yükselebilir. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için kariyer basamaklarını birer birer çıkarken bazı özelliklere de dikkat etmelisiniz.

Kişisel, iş ve iletişim olarak ayrılan iyi bir yöneticinin özellikleri kariyeriniz açısından yol gösterici olabilir. Platin dergisi, kasım ayı sayısında, iyi bir yönetici olmanız için gereken iletişim özelliklerini sıraladı.

GEREKEN KİŞİSEL ÖZELLİKLER

- Öz motivasyon

- Dürüstlük ve güvenilirlik

- Özgüven

Kişisel özellikleriniz, iş yaşamında kendinizi geliştirmeniz ve işinizi iyi yapabilmeniz adına önem taşır. Hem de insanlar ile olan ilişkilerinizi iyileştirmeniz konusunda katkı sağlar. Bu nedenle başkaları tarafından daima saygı duyulacak ve herkesin sizin yanınızda kendini rahat hissetmesini sağlayacak kişisel özelliklere sahip olmak oldukça önemlidir.

GEREKEN İŞ ÖZELLİKLERİ

- Sektörel bilgiye sahip olma

- Görev dağıtımı bilincine sahip olma

- Hayat ve çalışma ortamında düzenli olma

- Etkili ve doğru şekilde yazılı iletişim kurma

- Yapıcı geri bildirimler sunma

- Çalışanları dinleme ve duyduklarını önemseme

- Çalışan motivasyonunu sağlama

- Örnek ve tutarlı davranışlar sergileme

- Adalet duygusu ve takdir edebilme becerisine sahip olma

- Empati yetisine sahip olma ve anlayışlılık

İyi bir çalışan ve iyi bir yönetici olma amacınız bulunuyorsa, yalnızca alanınızda bilgili ve deneyimli olmanız yeterli değildir. Çalıştığınız sektöre ve sektörün dinamiklerine de hakim olmanız gerekir. Sektörel bilgiler iş yaşamında size özel olarak fayda sağlamıyor olsa da liderde bulunması gereken özellikler arasında mutlaka vardır. Bu yüzden sürekli okumalı, araştırmalı ve günceli takip etmelisiniz.