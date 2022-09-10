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Şakkadanak Necmettin'e göre rüyalar ülkesindeymişiz. İyi de biz niye fakiriz o zaman

İlginç ekonomi yorumlarıyla sık sık kendinden söz ettiren Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, şimdi de "Türkiye ekonomisinin destan yazdığını" savundu.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 11:13
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İyi de biz niye fakiriz o zaman. Şakkadanak Necmettin Batırel'e göre rüyalar ülkesindeymişiz

Şakkadanak Necmettin'e göre rüyalar ülkesindeymişiz. İyi de biz niye fakiriz o zaman
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İktidarın yanlış ekonomi ve uluslararası ilişkiler politikaları nedeniyle Türkiye ekonomik olarak en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Türk Lirası ile tarihi değer kaybına ulaşırken enflasyon ve beraberinde gelen zamlar ise vatandaşın adeta belini büktü.

Tüm bu ortamda yaptığı ilginç ekonomi çıkışlarıyla sosyal medyanın alay konusu haline gelen Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel ise yine dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Ekonomik tabloyu savunmak için elinden geleni yapan iktidara yakın yazar "Türkiye ekonomisinin destan yazdığını" savundu.

Ekonomiye güven olduğunu ve 10 yıl sonra ödenecek tahvillerin "kapışıldığını" öne sürerken, dünyanın da "ağzı açık Türkiye'yi izlediğini" öne sürdü.

Batırel, şu ifadeleri kullandı:

"Şirketler çok üretiyor, çok kazanıyor çok vergi ödüyor, bütçemiz kaya gibi. 2 Eylül haftasında Merkez Bankasının toplam rezervi 112,1 milyar dolara, net rezervi ise 2,1 milyar dolarlık artışla 14,7 milyar dolara yükselmiş durumda. Vatandaş dövizini satıyor. Geçen hafta yabancı para hesapları 667 milyon dolarlık azalışla 129,5 milyar dolara geriledi. Bu rakam temmuz 2020 sonrası en düşük seviye...

Şuraya bakar mısınız 10 yıl vadeli TL cinsi devlet tahvili getirisi ile dolar cinsi tahvil getirisi aynı oldu. Yani, TL cinsi devlet tahvili almakla dolar cinsi tahvil almak arasında fark kalmadı. Niye?

Çünkü ekonomiye büyük güven var. Bunun için 10 yıl sonra ödeyeceğimiz tahviller kapışılıyor. Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'dan yaptırım ve ambargolarla karşı karşıya kalan Rusya Merkez Bankası, rezervlerini Türk lirası ile güçlendireceğini açıkladı...

En az 20 milyar dolar tutarında TL alacaklar. Rus gaz şirketi Gazprom Türkiye'den gaz ödemelerinin yüzde 25'ini ruble ile tahsil edecek...

Rusya'dan yılda yaklaşık 20 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz 40 milyar dolar ödüyoruz. Yani ruble ile ödeme dolayısıyla cari açık 10 milyar dolar azalacak...

Rubleleri Rusya'ya yaptığımız ürün ihracatından elde edeceğiz. Şirketler kazandıkları rubleleri Merkez Bankasına verip TL alacak. Merkez Bankası da rubleleri doğalgaz ödemesi olarak kullanacak. Türk lirası güçlenecek...

Ekonominin destan yazdığını görmek için daha ne isteniyor! Dünya ağzı açık bizi izliyor, içimizdeki zangoçlar ülke batıyor diye haykırıyor. Evladım sen tepene kadar çamura bulandığın için önünü göremiyorsun, batan ülke değil, sensin sen!.."

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OSMAN
10.09.2022 12:09
Bilim adamı gerçekleri konuşur madem herşey iyide Biz neden geçim sıkıntısı çekiyoruz  
 
ayıp
10.09.2022 11:44
Ağlasam mı, gülsem mi yoksa sövsem mi bilemedim! Ne yiyip içiyon sen ya?  
 
Mehmet Emin
10.09.2022 11:21
Yandaşlık uğruna Allah kimseyi geri zekalı insan yapmasın, söylediği hiçbirşey inandırıcı değil, bu insanlar toplumu yanlış yönlendiriyor, bir o kadarda beddua alıyor.  
 
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