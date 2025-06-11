İyi karpuz nasıl anlaşılır? Prof. Dr. Veysi Çeri 28 saniyelik video ile Türkçe ve İngilizce tek tek anlattı

Yaz aylarının serinletici lezzeti karpuz, sofraların vazgeçilmezi. Ancak tatlı, sulu ve kaliteli bir karpuz seçmek her zaman kolay değil.

Prof. Dr. Veysi Çeri, "Havalar böyle ısınmışken bu önemli bilgiyi paylaşmamak haksızlık olurdu" diyerek paylaştığı videoda iyi karpuz nasıl anlaşılacağını anlattı.

BİLİMSEL TEMELLİ KARPUZ SEÇME REHBERİ

Bu öneriler, bilimsel araştırmalarla da desteklendi. ABD’deki Purdue Üniversitesi’nde tarım bilimi uzmanı Prof. Dr. Lori Hoagland’ın yılında yayımlanan bir çalışması, karpuzun olgunluğunu belirlemede kabuk rengi ve ağırlık gibi parametrelerin kritik olduğunu ortaya koydu.

Hoagland, “Karpuzun sarı lekesi, meyvenin güneşle temas ettiği süreyi gösterir. Bu leke ne kadar belirginse, karpuz o kadar olgun demektir” dedi.

YABANCI UZMANLARDAN EK İPUÇLARI

Uluslararası alanda karpuz üzerine yapılan çalışmalar da Çeri’nin önerilerini doğruladı.

Avustralya Tarım Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Sarah Mitchell, karpuzun sap kısmının kurumuş ve kahverengi olması gerektiğini belirtti. Mitchell’a göre, yeşil ve taze bir sap, karpuzun erken toplandığını ve yeterince olgunlaşmadığını işaret etti.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden gıda bilimi uzmanı Prof. Dr. Julian McClements, karpuzun ses tonunun olgunluk düzeyini anlamada etkili bir yöntem olduğunu vurguladı:

“Karpuzun tok ve derin bir ses çıkarması, iç yapısının sıkı ve sulu olduğunu gösterir.”

KARPUZ SEÇİMİ ARTIK ŞANSA BIRAKILMIYOR

Prof. Dr. Çeri’nin videosu, hem Türkçe hem İngilizce anlatımıyla geniş bir kitleye hitap etti.

Kısa sürede sosyal medyada viral olan bu rehber, karpuz severlerin dikkatini çekti.

KARPUZUN SAĞLIKLA BULUŞMASI

Karpuzun lezzetinin yanı sıra sağlık faydaları da uzmanların dikkatini çekti. Avrupa Beslenme Dergisi’nde (European Journal of Nutrition) yılında yayımlanan bir makalede, karpuzun yüksek su içeriği, likopen ve C vitamini açısından zengin olması nedeniyle yaz aylarında ideal bir besin olduğu vurgulandı.