İyi niyetin bedeli ağır oldu! Restoranda film gibi hırsızlık

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sultangazi’de iki kardeş, restoranda çalışanın telefonunu ödünç aldı. Arama bahanesiyle hattı çıkarıp kendi hattını taktı. Kardeşler birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Olay 16 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde 50. Yıl Mahallesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş bir iş yerinin önüne geldi. Kardeşlerden biri içeri girerek çalışanlardan birine arama yapmak istediğini söyledi.

Çalışanın telefonunu ödünç alan kişi Şüpheli telefonu ödünç aldıktan sonra içindeki hattı çıkararak, kendi hattını telefona taktı ardından da iş yerinden çıktı. Bu sırada diğer kardeş ise dışarıda bekledi. İki kardeş restoranın bulunduğu sokaktan hızla uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İyi niyetin bedeli ağır oldu! Restoranda film gibi hırsızlık

İyi niyetin bedeli ağır oldu! Restoranda film gibi hırsızlık

İyi niyetin bedeli ağır oldu! Restoranda film gibi hırsızlık

İyi niyetin bedeli ağır oldu! Restoranda film gibi hırsızlık

İyi niyetin bedeli ağır oldu! Restoranda film gibi hırsızlık

İyi niyetin bedeli ağır oldu! Restoranda film gibi hırsızlık

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