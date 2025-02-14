İyi niyetli bir girişim ama...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kullanıma yeni açtığı marketfiyatı.org.tr sitesi zincir marketlerde satılan ürünleri fiyat karşılaştırmaları yaparak sergiliyor.

Tüketicinin bilinçli alışveriş yapmasını sağlamaya yönelik iyi niyetli bir girişim bu.

Örneğin bir kilo patlıcanın fiyatı marketlerden birinde 59.90 lira iken bir diğer markette 79.90 lira olarak görünüyor.

Golden elma bir markette 30 lira bir diğer markette 39. 95 lira.

Mandalina fiyatları da çok farklı. Birinde 34.00 lira diğerinde 39.90 lira.

Burada tüketici doğal olarak ucuza satan marketlere yönelecektir ama aldığı ürünün kalitesi bakalım o ürünleri pahalı satan marketlerdekilerle aynı mıdır?

Bir kilogram kırmızı mercimeği 40.00 liradan satan marketin yanı sıra 72.95 liradan satan markete de rastladım siteyi incelerken. Burada da ister istemez “Aynı kalite mi acaba” sorusu takılıyor akla.

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Site yoluyla sadece aynı marka paketli ürünlerde sağlıklı bir karşılaştırma yapılabilir.

Örneğin ısırgan özlü 500 ml Blendax şampuan marketlerden birinde 69.90 liradan satışa sunulmuşken diğerinde 85.00 lira. Mevcut tablo içinde müşteri söz konusu ürünü ucuza satan markete gönül rahatlığıyla gidebilir.

Bir başka örnek vereyim:

Ülker 60 gram bitter çikolatanın fiyatı da marketler arasında ciddi farklılıklar gösteriyor. Bir markette 31.90 lira iken diğerinde 48.00 lira. Burada da doğal olarak aynı ürünü yaklaşık 16.00 lira ucuza satan markete gitmek gerekiyor.

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Bence tüketicinin siteden daha sağlıklı yararlanmasının yolu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının işbirliği yaparak marketlerde satılan tüm ürünleri inceleyip A kalite, B kalite, C kalite gibi sınıflandırmalar yapması ve bunun ürün paketlerinin üzerinde net bir şekilde gösterilmesini sağlamasıdır. Tabii böyle bir uygulamanın doğru işlemesi için sebze ve meyve dahil her türlü ürünün paketlendikten sonra satışa sunulması zorunlu olmalıdır.

Ancak bu şekilde tüketici aldanmadan alışveriş imkânı bulabilir.

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Son bir not:

Enflasyonun nedenleri arasında kimi marketlerin aç gözlülüğü de var ama bundan daha çok üretimdeki yetersizliğin olduğunu unutmamalıyız.

Hayvancılığı geliştirmeden et, süt, yoğurt, peynir fiyatlarını, tarım sektörünü desteklemeden ekmek, patlıcan, mercimek, elma, mandalina fiyatlarını gerçek anlamda ucuzlatmak mümkün değildir.