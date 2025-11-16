İYİ Parti'nin 4'üncü Olağan İstanbul İl Kongresi bugün Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Yapılan seçimde Yücel Coşkun, 400 oyla yeniden İstanbul İl Başkanı olarak seçildi. Yarıştığı rakibi İmren Nilay Tüfekçi ise183 oyda kaldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise İstanbul İl Kongresi’nde iktidar mesajı verdi.

'ÇIKTIĞIMIZ YOLCULUĞUN ADI İKTİDAR YOLCULUĞUDUR'

Dervişoğlu, 'Vakit tamamdır. Çıktığımız yolculuğun adı iktidar yolculuğudur. İYİ Parti köküyle, gövdesiyle, dallarıyla, yapraklarıyla, meyveleriyle, çiçekleriyle, Türk milletiyle hemhal olmuştur. Kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. Kazanacağımız büyük zaferler bizleri beklemektedir' ifadesini kullandı.

'İYİ PARTİ’NİN NE OLDUĞUNU BU SALONDA GÖRSÜNLER'

İYİ Parti’nin geçmişte sıkıntılı süreçler geçirdiğini hatırlatan Dervişoğlu, 'Bu sıkıntıyı sizin azminiz, iradeniz ve kararlılığınızla aştık. Bütün bu sıkıntıları aşarken de partimizin kurumsal varlığına karşı saldırıları müştereken göğsümüzde yumuşattık. Olumsuzluklara vesile olmamak bakımından hep dikkatli cümleler kurduk. Kolay değildi yaptığımız iş. İYİ Parti'nin kurumsal kimliğine karşı bir saldırı vardı. Bütün kalbimle inanarak söylüyorum; bu kongreleri yapabileceğimize dair kanaat bile henüz pekişmemişti. 18 ay öncesinden bahsediyorum. İYİ Parti'nin kök değerlerinin ne olduğunu bilmeyen insanların yol göstericiliğinde tanzim edilmiş bir süreç bize dayatılmaya çalışıldı. Kongrelerin bu güzellikler içinde yapılmasını dahi beklemiyorlardı. Onlara göre İYİ Parti bitmişti. Şimdi gelsinler İYİ Parti'nin ne olduğunu bu salonda görsünler' ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda iktidar mesajı veren Dervişoğlu, 'Kurutulmak istenen İYİ Parti'nin kökünü emek ve sabırla suladım. Kökü kurtardık. Şimdi gövdeyi oluşturmak, dalları güçlendirmek, yaprakları yeşertmek, çiçekleri açtırmak sizin görevinizdir. Bunu gerçekleştirmek sizin vazifenizdir. İYİ Parti ağacından bir gün o çiçekler açacak ve iktidar denilen meyveye hem İYİ Parti hem de aziz Türk milleti buluşacaktır. Bu ağaç meyve verecektir. O meyvenin adı da iktidar olacaktır. Vakit tamamdır. Bu saatten sonra çıktığımız yolculuğun adı iktidar yolculuğudur. İYİ Parti köküyle, gövdesiyle, dallarıyla, yapraklarıyla, meyveleriyle, çiçekleriyle, Türk milletiyle hemhal olmuştur. Kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. Kazanacağımız büyük zaferler bizleri beklemektedir' diye ekledi.