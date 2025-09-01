İYİ Parti 1 Eylül’de Aksaray’da sahaya iniyor

AKSARAY / METİN KURT

İYİ Parti Genel Merkezi’nin 1-4 Eylül tarihleri arasında tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak başlattığı saha programının Aksaray ayağı için hazırlıklar tamamlandı. İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, 1 Eylül’de başlayacak programın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

İl Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre İYİ Parti heyeti gün boyu Aksaray’daki resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve esnafı ziyaret edecek. Program kapsamında şehit aileleri, iş dünyası temsilcileri ve sendikalarla da bir araya gelinecek.

YOĞUN PROGRAM 11.00’DE VALİLİK ZİYARETİYLE BAŞLIYOR

1 Eylül sabahı saat 11.00’de Valilik ziyareti ile start alacak program, gün boyunca şu şekilde devam edecek:

11:00 – Valilik Ziyareti

11:45 – Şehit Aileleri Derneği Ziyareti

12:30 – Ziraat Odası Ziyareti ve Öğle Yemeği

14:00 – Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Ziyareti

15:00 – Türk Metal Sendikası Ziyareti

15:30 – Aksaray Girişimci Kadın Konseyi Ziyareti

16:00 – Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ziyareti

17:30-18:00 – Çarşı Esnafı ve Stand Ziyareti

18:00 – Basın Açıklaması

“AKSARAY’IN SORUNLARINI YERİNDE DİNLEYECEĞİZ”

İYİ Parti İl Başkanı Sercan Belgemen yaptığı açıklamada, 1-4 Eylül tarihleri arasında tüm Türkiye’de yürütülecek saha programının amacının halkın sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmak olduğunu vurguladı.

Belgemen, “Aksaray’da hem esnafımızı, hem çiftçimizi hem de iş dünyası temsilcilerimizi ziyaret ederek onların sesine kulak vereceğiz. Aynı zamanda şehit ailelerimiz ve gazilerimizle de bir arada olacağız. İYİ Parti olarak çözüm odaklı siyaset anlayışımızı sahada vatandaşımızla paylaşacağız” dedi.

PROGRAM BASIN AÇIKLAMASIYLA TAMAMLANACAK

Gün boyu sürecek ziyaretlerin ardından İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı, saat 18.00’de yapılacak basın açıklamasıyla programı tamamlayacak. Açıklamanın, hem saha ziyaretlerinin değerlendirmesi hem de partinin yerel ve genel politikaları hakkında mesajlar içermesi bekleniyor.