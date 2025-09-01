İYİ Parti 3 Eylül’de Rize’de geniş katılımlı toplantı yapacak

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

Hacısüleymanoğlu, yaptığı açıklamada İYİ Parti’nin saha çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “İYİ Parti tüm teşkilatlarıyla sahada. En son saha mitingimizi Bursa’da gerçekleştirdik. Bursa’da çok ciddi bir katılım vardı ve ben de bizzat mitinge katıldım. Şimdi kongre sürecimiz başlamış durumda. Bu nedenle mitinglere ara verebiliriz. Ancak kongreler tamamlanana kadar teşkilatlarımızın mevcut durumunu değerlendirmek üzere genel merkezimiz 81 ilde bir çalışma başlattı” dedi.

Bu kapsamda 3 Eylül’de Rize’de düzenlenecek toplantıya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, Ankara Milletvekili Yüksel Aslan, Genel İdare Kurulu Üyesi İlyas Kancıoğlu, Genel Başkan Danışmanı Hayrettin Nuhoğlu ve Emekli Tümgeneral – Genel Başkan Danışmanı Rafet Kılıç’ın katılacağını açıklayan Hacısüleymanoğlu, “Programın ayrıntıları henüz netleşmedi, ancak önümüzdeki günlerde detayları paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Rize İl Başkanı, toplantının parti teşkilatları için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “81 ilde yürütülen bu çalışma, teşkilatlarımızın sahadaki durumunu görmek, eksiklikleri gidermek ve yeni yol haritasını belirlemek adına kritik bir adım olacak. 3 Eylül’de Rize’de hemşehrileriniz de partimizin bu sürecine yakından tanıklık edecek” diye konuştu.