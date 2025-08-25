İYİ Parti, 4. Olağan Kurultay takvimi açıklandı!

İYİ Parti, 4. Olağan Kurultay sürecini 27 Ağustos 2025’te başlatıyor. Mahalle delegesi seçimleriyle başlayacak süreç, 30 Eylül’de ilçe kongreleri ve 16 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında il kongreleriyle devam edecek. Şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülecek kongreler, partinin teşkilat yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

İYİ Parti Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti, demokratik değerleri ve katılımcı siyaset anlayışıyla, 4. Olağan Kurultay sürecini başlatıyor. Kongrelerimiz, yalnızca yönetim organlarının belirlendiği seçimler değil; aynı zamanda milletimizin bizden beklentilerine daha güçlü cevap verebilmek için teşkilatlarımızın yenilendiği, ortak aklın ve demokrasi kültürünün hayat bulduğu süreçlerdir.

Kongre sürecimiz 27 Ağustos 2025 tarihinde başlayacaktır. İlçe kongrelerimiz, mahalle delegesi seçimlerinin ardından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla başlamış olacaktır. İl kongreleri ise 16 Ekim – 9 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Böylece, partimizin demokratik işleyişi, mahallelerden ilçelere, ilçelerden illere kadar tüm teşkilatlarımızın katılımıyla kurultayımıza taşınacaktır.

İYİ Parti’nin en büyük gücü, köklü teşkilatlanma yapısı ve üyelerinin iradesidir. Kongrelerimiz, partimizin dinamizmini, demokrasiye olan bağlılığını ve milletimize hizmet azmini ortaya koyacak; farklı fikirlerin özgürce yarıştığı, ortak aklın öne çıktığı birer demokrasi şöleni olacaktır.

Bu süreci şeffaflık, eşitlik ve katılımcılık ilkelerinden taviz vermeden yürütecek olan İYİ Parti, demokrasiyi önce kendi içinde en güçlü şekilde işleterek Türkiye’ye örnek olmaya devam edecektir.

Türkiye’nin umudu, İYİ Parti’nin inancı ve teşkilatlarımızın iradesidir. Kurultay sürecimiz, milletimizin desteğiyle partimizi daha da güçlendirecek ve ülkemizin hak ettiği demokratik geleceği inşa etme yolunda önemli bir adım olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.