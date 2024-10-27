İYİ Parti 7. yaşını kutluyor! Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye: Biz saray muhafızı değil Türk milliyetçileriyiz

İYİ Partililer, 7. Kuruluş Yıl Dönümü’nde Ankara Atatürk Spor Salonu’nda bir araya geldi.

Tıklım tıklım dolu olan salonda büyük coşku vardı.

“Anamızı da aldık geldik”, “Adalet peşinde” pankartlarının yanı sıra “İktidara doğru Dervişoğlu” sloganları atıldı.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, tüm salonu çiçeklerle selamladı. Ardından protokolde, İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ‘in yanına oturdu.

Salonda konuşma öncesi Dervişoğlu için hazırlanan klip izletildi.

Dervişoğlu'nun konuşması şöyle:

Büyük Türk milletinin asil ve yiğit evlatları!

Cumhuriyetimizin Fikri Hür, Vicdanı Hür Savunucuları,

Partimizin İyi ve Cesur neferleri,

“Bu son ocağın” hiç sönmeyen ateşleri,

“Bu son kalenin” hiç yıkılmayan duvarları

Hepiniz Hoş geldiniz!

Üç tarafı deniz,

Dört tarafı ova memleketimin,

Dağlarının başından kar,

Tarlasından, ağacından nimet eksik olmayan,

Bu kadim ve bereketli toprakların

Fakir ve yoksul bırakılmış çocukları,

Hepiniz Hoş geldiniz!

Hastane kapısında derman,

Mahkeme kapısında adalet,

Kuyrukta ekmek,

Mülakatta atama

Emeğinin hakkını bekleyen kardeşlerim,

Kısaca Hiçbir teraziden yüzü gülmeyen,

Hep bahtına kast edilmiş ama umudunu yere düşürmemiş kardeşlerim,

Hepiniz Hoş geldiniz!

Aynı ezanda semaya bakan,

İftarda aynı çorbaya kaşık sallayan,

Her Şehidine aynı Fatiha’yı okuyan kardeşlerim,

Yaşarken kıblesi bir,

Ölürken mezarı bir kardeşlerim

Hepiniz Hoş Geldiniz!

Sizler Türk Milletinin birleştirici gücüsünüz.

Buraya Anadolu’nun imanını, umudunu, yüreğini getirdiniz.

Samsun’dan kararlılığı,

Erzurum’dan vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü,

Sivas’tan milli direnci ve birliği,

Afyon’dan büyük hedefi,

İzmir’den kurtuluşu getirdiniz.

Yedi bölge 81 vilayet bir ve birlik oldunuz,

Bu salona,

Cumhuriyetin ruhunu,

Türklüğün gururunu,

İnsan olmanın onurunu,

Adalet arayışını,

Hürriyet aşkını,

Eşitlik duygusunu,

Barışın ve kardeşliğin huzurunu getirdiniz.

Hepiniz hoşgeldiniz!

Şeref verdiniz,

Safalar Getirdiniz

Bereket Getirdiniz

İyilikler Getirdiniz.

Başta kurucu genel başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere,

Her birinizi ayrı ayrı selamlıyor,

En içten duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bu kadar çok şey getirdiniz bizlere,

Peki giderken eli boş mu gideceksiniz?

Geldiniz yere döndüğünüzde

İyilermiş, hoşlar mıymış mı diyeceksiniz?

Sadece, selamları mı var diyeceksiniz?

Hayır, İyi ve Cesur Kardeşlerim! Hayır!

Burada bir aradayken,

Aynı mekanda, Aynı havayı teneffüz ederken,

Daha birkaç gün önce verdiğimiz şehitleri anarken

101 yaşındaki Cumhuriyetimizin yarınıyla dertlenirken,

Hunharca öldürülen kadınları düşünüp,

Mekanı Cennet Bebeklerimize yanarken,

Birlikte büyüttüğümüz Metaneti götüreceksiniz memleketlerinize.

Yalnız değiliz,

Haksız Değiliz,

Güçsüz Hiç değiliz’i götüreceksiniz yanınızda

Çokuz,

Haklıyız ve Güçlüyüz’ün tohumlarını ekeceksiniz kendi toprağınıza.

İl il,

İlçe İlçe

Mahalle Mahalle

Kadın Erkek, Genç Yaşlı demeden yapacaksınız bunu.

Çünkü, Cumhuriyetimizin 101. Yaşına 2 gün var.

Daha önce de söyledim,

Bizimse kaybedecek 1 dakikamız bile yok!

Derdini duymadan geçeceğimiz,

Gözlerine bakmadan gideceğimiz,

Çökmüş omuzlarına elimizi koymayacağımız

Bir insanımız bile kalmayacak!

Bir bebeğin acısına daha tahammülümüz yok!

Bir kadının daha ölmesine tahammülümüz yok!

Bir ağacın daha kesilmesine tahammülümüz yok!

Devletin bir an daha acziyetine tahammülümüz yok!

Türklüğün bir an daha aşağılanmasına tahammülümüz yok!

İşte, İyi ve Cesur kardeşlerim!

Bu güneşin tohumlarını bu yüzden ekeceksiniz!

Ve Her yeni günde gidip bakacaksınız verdiği filize,

Uzayan dallarını göreceksiniz, yaprağının yeşillendiğini,

Daha çok ekeceksiniz,

Daha çok yeşerteceksiniz,

Daha çok yükselteceksiniz!

Taa ki bu karabasan gidene kadar

Taa ki bu karanlık dağılana kadar

Taa ki Milletin rızasını alana kadar,

Taa ki Mustafa Kemal Atatürk’den helallilk alana kadar!

Şimdi Bu Salona bakıyorum:

Gözlerinize bakıyorum

Soluklarınızı duyuyorum

Her birinizi kalbinden tanıyorum,

İçinizden çok şey geçiyor, biliyorum.

Susarken feryadınız var,

Gülerken, acınız var,

Sabrınızın arkasında öfkeniz var, biliyorum.

Ayaklarınızla buraya taşıdığınız toprak nerenindir?

Uyandığınız son sabah, hangi tepenin üstündendir?

Mırıldandığınız son Türkü nedir, kimdendir,

Biliyorum kardeşlerim!

Biliyorum, kardeşlerim, biliyorum!

Cefakar ve Cesur

Vicdanlı ve Haramsız

Sabırlı ve kararlı dava arkadaşlarım!

Keşke diyorsunuz!

Keşke, şu şöyle olsaydı!

Keşke bunu yapabilseydik!

Keşke şunu da yapmasaydık diyorsunuz.

Evet, Hepsini biliyorum!

Ben de diyorum ki sizlere,

Bayrağımıza güneşi koyduysak,

Yakamıza güneşi taktıysak,

Meselemiz yarınlarda doğmaktır!

Ve Bilin ki, O yarın artık bugündür

Hakk’ın vaad ettiği günler bugündür!

Mustafa Kemal askerlerine ölmeyi emretmişti!

Hiç birimiz Mustafa Kemal değiliz…

Ama bir şeyden eminim:

Şuradan sesimizi duyuyorsa ebedi istirahatgahında,

Eminim ki bizlere yaşamanızı salık verirdi!

Bu Cumhuriyeti ben kurdum

Onu yaşatacak olan sizlersiniz derdi!

Sizler yaşayın ki

Cumhuriyet Yaşasın derdi!

Yaşayacağız, yaşatacağız, Layık Olacağız!

O helalliği bizler alacağız!

Aziz Dava Arkadaşlarım!

Haykırmak istiyorsunuz, biliyorum, haykırın!

Bu bir karabasandır, kötü bir rüyadır,

Emin olun ki muhakkak kaçıp yok olacaktır!

Korkma! Diye başlayan Marşımızı Unutmayın!

Türkiye gibi Haykırın!

Cumhuriyet gibi Haykırın!

Süngüsüyle Zırhlılara haddini bildiren ceddiniz gibi

1919’da Anadolu’ya bakan o mavi gözler gibi haykırın

Yıkılsın Düzen

Yaşasın Millet diye Haykırın!

Ey! Mel’un Saltanat,

Ey! Helal rızıkları çalan zevat,

Vatan toprağını arsa bilen,

Ölmez şehidini kelle sanan zevat!

Saltanatınız Yıkılacak!

Ama Bu Kale Yıkılmayacak!

Oyununuz Bozulacak,

Ama Bizim Birliğimiz Bozulmayacak!

İhanetiniz Kaybedecek,

Türk Milleti Bila Kayd-ı Şart Kazanacak!

2017 yılında, bugünlerdeydi…

7 yıl önce başladık bu destanı yazmaya,

Alın terimizi mürekkep,

Kalplerimizi defter eyledik.

Her bir satırına inançla başladık

Her bir harfini azimle yazdık.

İşte yine beraberiz!

7 yıl önce, bugünlerdi…

Yukarıda Yüce Allah’tan ve bu dünya’da da,

Büyük Türk Milletinden başka sığınacak kimsemiz yoktu.

Salonlarda Elektriğimiz,

Tarlalarda gölgeliğimiz yoktu.

Üstümüzde sade bir ceket,

O Ceketin içindeyse yalnızca ter ve kıvanç vardı.

İşte Yine Beraberiz!

7 yıl önce, bugünlerdi…

Kulaklarımızdaysa büyük bir ses yankılanıyordu!

Maziden Atiye doğru bizi çağırıyordu!

Korkma! Diyordu o ulu ses! Korkma!

İşte Sen, ateşisin bu sönmeyen ocağın

İşte Sen, kalesisin bu aziz vatanın!

İşte, sevgili dava arkadaşlarım,

Korkmadan çıktığımız bu yoldur omuz omuza yürüdüğümüz,

Sönmeyen bu son ocaktır el ele harladığımız

Yıkılmayan bu son kaledir birlikte yükselttiğimiz!

Hala aynı ses yankılanıyor,

Hala aynı kıvanç duyuluyorsa

Hala aynı yoldayız demektir…

Hiçbir kapıda sürünmeyiz,

Yalnız Allah’tan medet umarız

Yalnız Millet’e minnet ederiz demektir!

7 yıl önce bugünlerde,

Bu Vatanı paylaşmak derdinde olanlar vardı.

Aziz vatanın üzerinde tepinenler vardı.

Türk Milletini köleleştirmek için,

Ona zincir vurmaya kalkanlar vardı,

Duramazdık!

Susamazdık!

Yorulamazdık!

Bu vatan derhal kurtarılmalıydı!

O zincirler bir bir kırılmalıydı!

7 yıl önce, bugünlerde,

Türk’ün büyük otağı Anadolu’nun

Ulu Irmaklarını kurutanlar,

Kadim Ormanlarını katledenler,

Kutlu Güneşini karartanlar vardı.

O sular gürül gürül akmalıydı!

O ağaçlar her daim yaşamalıydı!

Bu Güneş, bu Milletin üstünde ilelebet Parlamalıydı!

Duramazdık!

Susamazdık!

Yorulamazdık!

Durmadık,

Susmadık,

Yorulmadık!

Durmayacak,

Susmayacak,

Yorulmayacağız!

Bu kutlu çatının kuruluşunda ve yaşatılmasında

Emeği olan herkesten Allah gani gani razı olsun.

Başta kurucu genel başkanımız Sayın Meral Akşener’e,

Kurucular kurulu üyelerimize,

Dünden bugüne,

Tüm milletvekillerimize,

Tüm il ve ilçe başkanlarımıza,

Fedakar teşkilat yöneticilerimize,

Cefakar dava arkadaşlarımıza,

Desteğini esirgemeyen aziz milletimize,

Kadınlarımıza, gençlerimize,

En kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Sizle olmasaydınız olmazdı, olamazdı!

Olmazsanız yine olmaz!

Hepinizi ilk günün heyecanıyla yeniden bir ve birlikte olmaya,

Mukaddes davamızı birlikte omuzlamaya,

Çileyi nasıl birlikte çektiysek,

Zaferi de birlikte yaşamaya davet ediyorum.

Değerli Dava Arkadaşlarım;

Mustafa Kemal Atatürk’ün meşalesini yaktığı Cumhuriyetimiz

Bu yıl, 100 yaşına “1” eklemiştir.

Ancak onu en içinden, en derininden yıkmaya yemin edenler,

Her gün ondan “1” daha eksiltmekte

Ondan “1” daha koparmaya çalışmaktadırlar.

Cebren ve hile ile bütün kurumları zapt etmişler,

Hukuk düzenini ortadan kaldırmışlardır.

Bir Meclis devleti olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni

Duvarlarında, “Egemenlik kayıtsız ve şartsız Milletindir yazan” o büyük meşveret çatımızı,

Çalışamaz, konuşamaz, denetleyemez hale getirmişlerdir.

Türk Milleti Kendi Kanunları yapamamakta

Kendi Hazinesinden hakkını alamamaktadır

Buğdayın Anavatanında ekmeğe muhtaçtır.

Bundan daha elim ve vahim olmak üzere,

Kendi vatanının haritasını kendisi çizmiş,

Kendi Kaderini kendisi yazmış büyük Türk milleti,

Hakkıyla, söke söke aldığı kendi vatanında

Artık bir yabancı durumuna düşürülmek istenmektedir.

Zulüm bununla da kalmamış,

Saray Salatanatınca 15 yıldır sürdürülen hain plan en üst noktaya taşınarak,

Milyonlarca vatansıza ve bayraksıza

Mülteci diyerek, sığınmacı diyerek, ensar diyerek

Adım adım vatandaşlık sağlayacak bir tuzak çalıştırılmaktadır.

Okullarına öğretmen atamamaktadır, sabun dahi koymamaktadır.

Hastanelerinde ne doktor ne de boş yatak vardır,

Adalet terzasini, haklının kanunu değil, güçlünün parası çekmektedir,

Kadınların canlarına, ırz ve namuslarına göz dikenler, serbestçe dolaşmaktadır

Binlerce insanın öldüğü depremler dahi,

Bu yağma düzeninin bir manivelasına dönüştürülmekte,

Türk insanının evine, tarlasına, malına el konulmaktadır

Ormanları yakılıp betondan rant kuleleri yapılmaktadır.

Türk Milletinin

Sosyal güvenliği kalmamıştır!

Sokak güvenliği Kalmamıştır!

Sınır güvenliği kalmamıştır!

Can güvenliği kalmamıştır!

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” diye kurulan Cumhuriyet Türkiye’si,

Dış politikayı husumet, husumeti de ticaret bilenlerce itibarsızlaştırılmıştır.

22 yıllık saltanatları süresince,

Onları iktidara getiren yabancı istihbarat servislerinden,

Uluslararası faiz ve finans lobilerinden,

Adına bir süredir Fetö dedikleri ihanet şebekesinden ortaklarından öğrendikleri her şeyi,

En sonuna Sonuna kadar tatbik etmişler;

Ve Eşbaşkanı oldukları Büyük Ortadoğu Projesini sondan bir önceki aşamaya taşımışlar,

Yani yaşadığımız büyük coğrafya içerisinde

Hür milletler yerine, kimliksizleştirilmiş, yoksullaştırılmış,

Amaçsızlaştırılmış ve kuklalaştırılmış kitleler yaratmak yolunda son viraja girmişlerdir

İnsanının “can, mal, ırz ve namus” güvenliğini korumak için kurulmuş olan

Ve Milletin teşkilatlanmış hali olan devlet,

Bu müstevlilerce içine sokulduğu felç hali sebebiyle,

Bebeklerin canını, bebek katillerine tercih etmekte,

Eli kanlı çeteleri, Kahraman Türk Subaylarına yeğlemektedir.

İhtirasla dolu ihanet şebekesi çığırından daha da çıkarak,

Türk’ün Devletini kurduğu Millet Meclisinde,

Devlet düşmanlarını kürsüye çağırmaktadır.

Gelinen noktada son aşama ise

Dünya’da emsali olmadık şekilde İstiklalini kazanarak,

Bütün mazlum milletlere örnek olmuş Türk Milletini,

Onu bizzat, “kayıtsız ve şartsız” sahibi olduğu Vatanında

Azınlık haline getirmektir.

Ortadoğu coğrafyasının “Millet olamamış”

Ve “Türk Milletininki gibi bir Cumhuriyet ülküsüne sahip olmamış” diğer mensupları gibi

Cumhuriyetsiz bırakmaktır.

Sonu gelmez savaşlara, ayrılıkçılığa, bitmek tükenmek bilmeyen sömürüye

Ve en önemlisi de sonsuz bir İstibdat rejimine mahkum etmektir.

İşte bu büyük ihanet planı bu şekilde tamamlanacaktır.

Her beka dediklerinde, beka tehdit edilecek

Her demokrasi dediklerinde, Hürriyet eksilecek

Her Milli dediklerinde, Millet kaybedecektir.

Evet tablo karanlıktır!

Evet tablo hazindir!

Ancak, Kanla ve İrfanla kurulmuş bu Cumhuriyet’i

Yeniden ayağa kaldıracağımız yer de tam burasıdır!

İstiklal ve İzmihlal arasında tercihi belli olan bir Milletin

Kararını verip vereceği mücadele de buradadır.

Bu tablo, karamsarlığın ve ataletin tablosu değildir!

Bu tablo, umudun, cehdin ve cesaretin tablosudur!

Çünkü bizler

“Umutsuz, durumlar yoktur, Umutsuz insanlar vardır!

Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” diyen Mustafa Kemal’in çocuklarıyız!

Türk Milletinin İstiklal ve İstikbal davasını ömüründe cisimleştiren

O bir ömre de bin ömür sığdıran Mustafa Kemal’in çocuklarıyız!

İşte bizim, İyi Parti olarak

Kurulduğumuz günden beri Tek ve En büyük davamız

Tıpkı 106 yıl önce olduğu gibi

İşgalcilerden bu vatanı kurtaran kahraman atalarımız gibi

Türk Milletini ve Türk Cumhuriyetini kurtarmak davasıdır.

Umudumuzu kaybedecek bir dakikamız yoktur!

Umudunu kaybetmiş bir neferimiz dahi yoktur!

İşte Bizim Davamız budur!

Bizim davamız, Türk’ün yitirmediği umududur!

Siz bu davaya var mısınız?

Siz bu davaya var mısınız?

Siz bu davaya var mısınız?

Aziz Yol arkadaşlarım,

7 yıl önce bu kutlu çatıyı kurarken,

Harcını kardığımız fikirler,

Taşlarını döşediğimiz amaçlar,

Rotasını çizdiğimiz güzergah,

Ve İstibdada karşı yükselen sesimiz,

Her zamankinden daha haklı

Her zamankinden daha doğru

Her zamankinden daha sağlamdır.

Çünkü:

Üç unsurla kardık biz bu kalenin harcını

Birincisi bellidir: Milliyetçiyiz!

Bizler başkasının değil, Türk Milletinin Milliyetçileriyiz!

Bizim milliyetçiliğimiz binlerce yıllık ortak bir mirastan gelir,

Orhun’da taşa kazınmış,

Dede Korkut ile dile gelmiştir.

Divan-ı Hikmet ile can bulmuş,

Yunus ile çağlardan taşmıştır.

Ve İstiklal Marşı ile ebediyete yazılmıştır:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye Halkına

Türk Milleti denir”

İşte bizim yolumuz da buradan geçmektedir.

Siz bu yola var mısınız?

Siz bu yola var mısınız?

Siz bu yola var mısınız?

Mustafa Kemal Atatürk’ün “fikirlerimin babası” dediği Ziya Gökalp

“Devlet kurumları, milli ülküye yaslanırlarsa, ebediyete kadar sürerler

Şahıslara yaslanırsa, yıkılmaya mahkumdur” der.

Bu sözün hakikatte doğruluğunu ne yazık ki

100 yıl sonra bir kez daha yaşayarak görüyoruz.

Biz hürriyet adalet Milli Egemenlik derken

Her birinin Türk milleti için istiyoruz.

Devletin kurumlarının

Tek adamın hırslarına,

Tek adamın ihtiraslarına,

Tek adamın mutluluğuna hasredilmiş olduğu

Bu düzene itirazın sesiyiz.

Çünkü biliyoruz ki

Devlet ancak milletin mutluluğuna

Milletin huzuruna

Milletin varlığına ve geleceğine hasredilirse

Devlet olur.

Bugün Türk milleti tarafından daha net olarak görülmektedir ki,

İktidar hırsının gözleri kararttığı

Gönülleri milletten kopardığı bir zaman yaşanmaktadır.

Hem de bunu sadece 22 Yıllık iktidar uygulamalarıyla değil

Gizli açık ortaklarının

Yavru – ana sözde muhaliflerinin

Yapıp ettikleriyle yaşıyoruz.

Bu ülkenin elli bin insanının katili olan

Ve bir an dahi olsa yapıp ettiğinden pişmanlık emaresi bile göstermeyen

Bir insan müsveddesinin

İmralıdan çıkarılmasının

“umut hakkı” adı altında pazarlanmasında

Nasıl ortaklaştıklarını Milletimiz görüyor.

Buna tek ciddi itirazın

Çileli milletin gönlünü yakan bu ihanete karşı tek hakiki sesin de

İYİ PARTİ’den çıktığını görüyor.

İşte İYİ PARTİ bunun için kuruldu

İYİ PARTİ adalet güneşi bu ülkeyi ışıtsın diye var oldu.

Mücadelesinden bir gün olsun vazgeçmedi

Görevini bir an olsun göz ardı etmedi.

Ve bu yalan talan düzenine karşı tek itirazı

Yedi yıldır tek gerçek fikir savaşını verenin

İYİ ve CESURLAR olduğunu,

Türk Milletinin çığlığını

Türk milletinin egemenliğinin sembolü olan

Gazi Meclis’te duyuran tek sesin de İYİ PARTİ olduğunu

Aziz milletimiz açıkça görüyor.

Size işte bu yüzden,

Milli Egemenliğin iktidarını,

Adaletin iktidarını,

Hürriyetin iktidarını,

İYİ PARTİnin iktidarını,

Gönlüden inanarak

Müjdeliyorum kıymetli dava arkadaşlarım.

Gidenler onlardır.

Gidenler onlarladır.

İktidarıyla yandaşıyla sahte muhalifiyle kimlik siyasetçileriyle terör örgütünün uzantılarıyla giden 22 yıllık bir karabasan!

Gelen biziz,

Gelen İYİLER’dir.

Gelen Adalettir,

Gelen Hürriyettir,

Gelen Büyüyecek olan Cumhuriyettir

Gelen Büyük Türk Milletinin iktidarıdır.

Değerli Dava ve Yol Arkadaşlarım!

Ben İYİ Partinin kurucularından biriyim.

Bugün benim siyasi hayatımın da 7. Yılıdır.

Ben size ait olan bu büyük destanınızın bir sayfasıyım.

Onu yazacak olan kalemlerse yine sizlersiniz!

Memleketin dört bir yanından gelen sesler ve sözlersiniz!

Akdeniz’den, Ege’den, Karadeniz’den, Doğu Ve Güneydoğu Anadolu’dan, Orta Anadolu’dan, Marmara’da ve Trakya’dan gelen sizler,

Altaylardan, Elburuz’a,

Hazar’dan, Musul’a,

Makedonya’dan, Kırım’a,

Karadağ’dan İsfahan’a akan Türk Milletinin büyük nehrinin

Anadolu toprağındaki kollarısınız!

Bu destanı yazacak mürekkebin damlalarısınız.

İşte bu sayfayı yazacak kalemler sizsiniz.

Yazacağım söz de sizindir!

Vereceğim söz de sizindir!

Altı ay önce yapılan olağanüstü kurultayla

Bu son ocağın ateşinin sönmemesi

Bu son kalenin yıkılmaması görevini bana yüklediniz.

O görev, gayrı bize emanettir

O emanetse, her daim başımın üstündedir!

Bugün her bir dava arkadaşımdan aldığım bu emaneti,

Söylediğiniz her bir sözü işte bu sayfaya

Sizin sesinizle söyleyecek,

Sizin sözünüzle yazacağım.

Bilinsin ki,

Başkalarının merhamet kapılarına değil,

Sadece Milletin vicdanına yürüyeceğiz

Bilinsin ki,

Yarın için ikbal davası değil,

Bugün için irfan davası güdeceğiz.

Bilinsin ki tek kavgamız,

Ekmeğimizi aşımızı çalanlarla,

Acımızı, sevincimizi ayıranlarladır.

Kürde sorun diyenledir,

Alevi’yi başkası bilenledir.

Bilinsin ki, iyiliği;

Binlerce yıldır, adaletle hükmeden bir vicdandan aldık,

Bugün de bırakmayacağız!

Cesareti, Tarihin en büyük mucizelerine imza atmış kalplerden aldık,

Bugün de korkmayacağız!

Bu Ay yıldızlı sancağı, şühedadan devraldık,

Bugün de indirtmeyeceğiz!

Bu kutlu Güneşi, Altaylardan Tuna’ya binlerce yıldır taşıdık,

Bugün de kararttırmayacağız!