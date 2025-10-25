25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan “İyiler ve Cesurlar Hareketi’’ olarak kurulan İYİ Parti, 8’inci yaşını kutluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kutlama mesajı ve videosu yayınladı.

Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılan İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) ayrılan Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu önderliğinde kuruldu.

İYİ PARTİ 8 YAŞINDA

Meclis’te 29 vekili bulunan İYİ Parti 8’inci yılını kutluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu x hesabı üzerinden partinin yeni yılını videolu bir mesajla kutladı.

Dervişoğlu şu açıklamalarda bulundu:

“Sevdası Türkiye, kaygısı Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan “İyiler ve Cesurlar Hareketi’’ bir yaşını daha geride bırakıyor.

Türk siyaseti, 200 yıla yaklaşan demokrasi mücadelesi ve geleneği ile yüksek bir birikime sahiptir.

Varlığını Türk varlığına armağan bilen İYİ Parti, bu birikimin en önemli kurumlarından biridir.

Tıkanan ve iki kutba sıkışmış siyasete nefes aldıran, umudu tazeleyen İYİ Parti, bu 8 yıl içinde dengeleri değiştiren bir güç olmuştur.

Milletimizin emri ile kurulan, şahsi menfaatleri değil millet menfaatini esas alan, millî kimliğin ve Cumhuriyetin korunmasını vazgeçilmez ve ertelenemez bir görev bilen İYİ Parti, bugün yoluna daha büyük bir kararlılıkla devam etmektedir.

Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım;

Türk siyasetinin son 8 yılına 80 yıla bedel bir mücadele ve emek sığdırdınız. Sizlerle gurur duyuyorum.

Cumhuriyetimizin ve üniter yapımızın tehdit altında olduğu bu günlerde ise üzerimizdeki sorumluluk çok daha büyüktür.

102 yaşındaki Cumhuriyetimizi koruyup kollama görevimizin yanında, milletimizin dertlerine çare üretebilmek için gece gündüz çalışacağız.

Nice engelleri aştık.

Nice badireler atlattık, bedeller ödedik ama bir an bile karamsarlığa kapılmadık, bundan sonra da kapılmayacağız.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün tevdi ettiği “Birinci Vazifemiz”in bilincinde, ülkemiz ve milletimiz için mücadeleye devam edeceğiz.

Huzur ve refah içinde yaşayan bir Türk Milleti hayalimiz, ilk günkü gibi taze ve canlıdır.

Gençlerimizin, emekçilerimizin, emeklilerimizin, iş dünyamızın, çiftçilerimizin, esnafımızın, evlatlarımızın yaşadıkları sorunları da çözümlerini de biliyoruz.

Milletimizin bekasına yönelen tehditlerin farkındayız ve geçit vermemek için de teyakkuzdayız.

Bu duygu ve düşüncelerle;

İYİ Partimizin 8’inci yaşını kutluyor, mücadelemizi selamlıyor, saygılar sunuyorum.”