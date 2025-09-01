İYİ Parti 81 ilde sahaya çıktı! "Terörsüz Türkiye" sürecine karşı çalışma

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
"Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik politikasını sahada vatandaşlarla bir araya gelerek anlatan İYİ Parti, yaklaşık 150 isim ile illeri ziyaret edecek. Bugün başlayan ziyaretler 4 Eylül'e kadar sürecek.

İYİ Parti'nin Türkiye genelinde eş zamanları olarak planladığı saha programı başladı. Yaklaşık 150 isimden oluşan parti heyeti 21 grup halinde farklı illeri ziyaret ederek, Terörsüz Türkiye ambalajıyla pazarlanan sürecin gerçek yüzünü anlatacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “Bizim komisyonumuz büyük Türk milleti olacaktır” sözleri hayat buldu. Bu kapsamda 1-4 Eylül tarihlerinde planlanan saha programı başladı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ile Genel Başkan Başdanışmanları ve Danışmanlarından oluşan parti heyeti belirlenen takvim içerisinde "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik politikasını vatandaşlara anlatacak.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, SENDİKALAR ZİYARET EDİLECEK

Heyet, 21 grup halinde tüm illeri ziyaret ederek üniter devlet yapısının nasıl hedef alındığını anlatacak. Özellikle şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek olan parti heyeti, ailelerin süreçle birlikte yaşandığı üzüntülerin ortağı olacak.

İYİ Parti heyetinin gündeminde ekonomi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan diğer problemler de yer alacak. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikalar ziyaret edilecek.

1kapak1.jpg

İYİ Parti tam kadro sahaya çıkıyorİYİ Parti tam kadro sahaya çıkıyor

