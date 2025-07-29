İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Mısırlıoğlu’ndan kundaklama iddialarına sert yanıt

AFYON / EFE HASAN ÖĞÜNÇ

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, sosyal medya ve bazı basın organlarında partileriyle ilgili ortaya atılan kundaklama iddialarına yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Mısırlıoğlu, Bursa’nın Harmancık ilçesinde ormanlık alanı kundaklamaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ufuk Aytekin’in İYİ Parti üyesi olmadığını net bir şekilde ifade etti.

“GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS PARTİ ÜYESİ DEĞİL”

Mısırlıoğlu, açıklamasında, “Bursa İl Başkanımız bu konuda resmi bir açıklama yapmıştır. Ufuk Aytekin, İYİ Parti üyesi değildir ve partimizin hiçbir kademesinde görev almamıştır,” diyerek iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür haberlerin partilerinin temiz imajını karalamayı amaçladığını belirten Mısırlıoğlu, bu iftiralara karşı sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

“ÇAMUR AT İZİ KALSIN ZİHNİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

İl Başkanı, açıklamasında sert bir üslup kullanarak, “Sabahtan beri malum partilere yakın sosyal medya sitelerinde partimizin adını büyük harflerle bastıra bastıra yalan haber yaptıran mahlukatlara sıcakta demli çay iyi gelmemiş belli ki, ne yapacaklarını şaşırdılar. İYİ Parti’den vatan haini çıkmaz, beyler başka kapıya! Kanı bozukların, alçak şerefsizlerin tertemiz partimizde işi olamaz. Bu iftirayı atanlar, attıkları çamurda boğulacaklar!” ifadelerine yer verdi.

Mısırlıoğlu, İYİ Parti’nin vatansever duruşuna vurgu yaparak, partilerinin adını lekelemeye çalışanlara karşı hukuki ve siyasi mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bu açıklamayı yaptıklarını ifade eden Mısırlıoğlu, İYİ Parti’nin her zaman şeffaf ve dürüst bir çizgide yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi